¿Está perdiendo NVIDIA su corona? Un nuevo líder emerge en el mercado de la IA

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¿Está perdiendo NVIDIA su corona? Un nuevo líder emerge en el mercado de la IA

NVIDIA, que se ha convertido en el líder absoluto del mundo tecnológico en los últimos años, se encuentra bajo una presión inesperada. Según analistas de Bloomberg, las acciones de la compañía han caído un 15% desde su máximo en mayo. Aunque los ingresos siguen creciendo, los inversores han comenzado a mostrarse cautelosos respecto al futuro de NVIDIA. Esta situación indica que el equilibrio en el mercado de la IA está cambiando. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Actualmente, la atención de los inversores se centra más en los fabricantes de chips de memoria que en las GPU. En particular, el valor de las acciones de Micron casi se ha triplicado en poco tiempo. Esta tendencia demuestra que el principal obstáculo para los centros de datos ya no es la potencia de cálculo, sino la velocidad de transmisión de datos y la capacidad de memoria. NVIDIA podría estar convirtiéndose en víctima del mercado de alta tecnología que ella misma creó.

Chips de memoria: la nueva fuente de escasez

La plataforma CUDA y los dispositivos GPU ultra complejos, base del éxito de NVIDIA, fueron pasos revolucionarios en su momento. Sin embargo, la escasez de GPU observada el año pasado se está suavizando gradualmente. En su lugar, el mercado demanda chips de memoria de alto ancho de banda (HBM). Estos componentes, producidos por empresas como Micron, permiten mover datos entre procesadores a la máxima velocidad.

Curiosamente, en el mercado de chips de memoria no se observaron saltos tecnológicos como los de NVIDIA; simplemente, la demanda superó a la oferta varias veces. Como resultado, el precio de los chips DRAM en el mercado abierto se ha multiplicado por diez respecto al año pasado. Por el contrario, el coste de alquiler por hora de las GPU NVIDIA H100 muestra una caída estable tras alcanzar un pico de 3,20 dólares en mayo.

Aumento de la competencia y perspectivas del mercado

Otra razón para la caída del valor de NVIDIA es el deseo de independencia de los grandes gigantes tecnológicos. Google, Amazon, Microsoft e incluso OpenAI han comenzado a desarrollar sus propios procesadores. Aunque estos chips no son tan perfectos como los de NVIDIA, sirven para reducir el coste general de la potencia de cálculo en el mercado.

Wayne Nelms, cofundador de Ornn, señala que, aunque los participantes del mercado pueden crear sus propios procesadores, nadie puede fabricar sus propios chips de memoria DRAM. Esto podría convertir a los líderes en tecnología de memoria en los principales ganadores de la carrera de la IA en el futuro cercano. NVIDIA ahora debe adaptarse a una nueva realidad, no solo tecnológica, sino también económica.

En conclusión, el flujo de inversiones en la infraestructura de IA no se ha detenido, simplemente ha cambiado de dirección. El ecosistema creado por NVIDIA ahora sirve como fuente de ingresos para otros participantes, lo que lleva la competencia en el mundo tecnológico a un nuevo nivel.

NVIDIAMicronInteligencia ArtificialTecnologíaProcesador
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Abror Shuhratov
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