Una nueva etapa en la carrera espacial: los chips de NVIDIA llegan a la superficie lunar

NVIDIA, líder absoluto del mercado de IA y procesadores gráficos, lleva sus tecnologías más allá de las fronteras terrestres. Se espera que la plataforma Jetson de la compañía sea la primera GPU (procesador gráfico) en operar en la superficie lunar. Este proyecto marca el inicio de una nueva era en el uso de la potencia de cómputo para la exploración espacial. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La startup Lunar Outpost, fabricante de robótica para infraestructura espacial, anunció que utilizará chips NVIDIA Jetson en su próximo rover lunar. Según ixbt.com, estos chips serán responsables de gestionar el sistema lidar del dispositivo y analizar el entorno en tiempo real. Esta tecnología permitirá al rover moverse de forma autónoma en terrenos complejos.

Prueba de inteligencia artificial en condiciones extremas

Justin Cyrus, CEO de Lunar Outpost, señala que los chips de NVIDIA se compararán con las plataformas de computación espacial tradicionales. Los expertos buscan estudiar las ventajas y desventajas de estos potentes sistemas GPU en entornos extremos. La radiación y los cambios bruscos de temperatura en la superficie lunar son la prueba más difícil para la electrónica.

La NASA está involucrando activamente a empresas privadas en la exploración de la superficie lunar. Según los planes de la agencia, la humanidad debería regresar a la Luna para 2028. Para ello, se ha encargado al sector privado, bajo el modelo de SpaceX, el desarrollo de rovers para buscar sensores científicos y recursos como agua. Las tecnologías de NVIDIA servirán para acelerar el procesamiento de datos en este proceso.

NVIDIA también ha establecido una colaboración con Firefly Aerospace. Como parte de esta asociación, la plataforma Jetson se instalará en un satélite en órbita lunar. Su tarea consistirá en procesar imágenes de alta resolución y monitorear el movimiento de los robots en la superficie lunar. Esto permitirá a los científicos enviar a la Tierra solo la información más importante y analizada.

Capacidades tecnológicas y misiones futuras

Aunque la plataforma NVIDIA Jetson no es tan famosa como los chips gigantes tipo Blackwell o Vera Rubin, destaca por su compacidad y eficiencia energética. Estas características son vitales para las naves espaciales con recursos energéticos limitados. Con Jetson, los robots procesan señales externas localmente, lo que aumenta significativamente su velocidad de toma de decisiones.

Las misiones planeadas para los próximos meses se centrarán en explorar la región llamada Reiner Gamma. Este lugar ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo por sus anomalías magnéticas inusuales. Se espera que cada misión sea lanzada al espacio mediante un cohete Falcon 9. Si los chips de NVIDIA superan esta prueba, todos los futuros robots espaciales podrían estar equipados con IA.

Para los entusiastas de la tecnología, esta noticia significa que NVIDIA ya no se limita a tarjetas gráficas o centros de datos, sino que se convierte en el ojo más avanzado de la humanidad en el espacio. El rendimiento de las GPU en las condiciones complejas de la Luna será crucial para la futura exploración de Marte y otros planetas.