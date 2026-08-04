El director de Palantir critica el mercado de la inteligencia artificial

El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, criticó duramente el enfoque de los principales laboratorios de inteligencia artificial hacia los clientes corporativos y afirmó que sus acciones presentan rasgos marxistas. Según ixbt.com, una carta dirigida a los accionistas tras la publicación del último informe financiero de la empresa situó en el centro del debate las tendencias monopolísticas del mercado tecnológico y las ambiciones de los fabricantes de inteligencia artificial de apropiarse de los datos de sus clientes. Techcrunch.com informa .

Basándose en su doctorado en teoría social, Karp acusó a los creadores de grandes modelos de lenguaje de intentar apropiarse de los medios de producción de sus socios. Según sus palabras, este enfoque podría provocar consecuencias socioeconómicas inesperadas en el capitalismo moderno y acercarse en realidad a las ideas del socialismo marxista.

Ingresos récord y realidad del mercado

A pesar de las duras críticas, la popularización de las tecnologías de inteligencia artificial ha proporcionado a Palantir un éxito financiero sin precedentes. Durante el periodo del informe, la empresa obtuvo 1,9 mil millones de dólares de ingresos, un crecimiento del 93 % respecto al mismo periodo del año anterior. Además, el beneficio neto alcanzó 1,1 mil millones de dólares, lo que significa que en un solo trimestre obtuvo más dinero que los ingresos totales del año anterior.

Durante una conferencia con analistas financieros, Alex Karp explicó su postura crítica y defendió enfoques propios del sector de las tecnologías de defensa. Según él, las empresas financian negocios competitivos a cambio de transferir su propiedad intelectual y experiencia a otros modelos de inteligencia artificial. En última instancia, esto podría provocar que los propios clientes dejaran de ser necesarios.

La situación actual del mercado y las preocupaciones no se limitan a la dirección de Palantir. Anteriormente, el director de Microsoft, Satya Nadella, también expresó opiniones similares y llamó la atención sobre los riesgos de la estrategia de colaboración de los grandes laboratorios de inteligencia artificial con sus socios. Aunque muchas empresas han colaborado con start-ups como Anthropic y OpenAI y las han financiado, estos laboratorios terminan lanzando al mercado productos que compiten con esos mismos socios en ámbitos como el diseño, la medicina, el derecho y la industria farmacéutica.