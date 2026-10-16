«Si j'avais bu et fumé...» : Trump s'exprime sur sa vie et ses habitudes néfastes

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«Si j'avais bu et fumé...» : Trump s'exprime sur sa vie et ses habitudes néfastes

Le président des États-Unis Donald Trump a évoqué les complexités de sa vie, les pressions politiques quotidiennes et ses habitudes personnelles, réitérant sa position ferme sur la santé et la discipline. Le chef de l'État a souligné qu'il fait face à des problèmes suffisamment sérieux et complexes, mais que les habitudes néfastes n'en font absolument pas partie.

Le président a révélé que le principe de rester totalement à l'écart des mauvaises habitudes est à la base de ses immenses succès en politique et dans les grandes entreprises.

« Si j'avais fumé et bu, je ne serais pas assis ici aujourd'hui »

Donald Trump a décrit son mode de vie sain et son abstinence aux habitudes néfastes comme suit :

  • Choix personnel et détermination : « J'ai quelques problèmes très sérieux, mais le tabagisme et l'alcool n'en font pas partie. Je ne veux absolument pas les ajouter à ma liste de problèmes ;

  • Facteur de succès : Si j'avais fumé et bu de l'alcool, je vous assure que je ne serais pas ici en ce moment », a-t-il souligné.

Le principe célèbre de Trump : renoncer à vie aux habitudes néfastes

La position de Trump contre l'alcool, le tabac et d'autres substances nocives a été l'un de ses principes les plus importants tout au long de sa vie :

  • Expérience familiale et leçon : Comme le politicien l'a souligné à plusieurs reprises, le décès prématuré de son frère Fred Trump à cause de l'alcoolisme a été une grande leçon pour lui dès son plus jeune âge, celle de ne jamais toucher à de telles substances ;

  • Énergie et esprit clair : Trump montre que dans la gestion de l'État, qui exige un stress élevé, une pression constante et un travail jour et nuit, on ne peut obtenir des résultats stables qu'avec un corps sain et un esprit clair.

Cette déclaration du président américain rappelle que, dans le monde moderne, recourir à des habitudes néfastes pour surmonter le stress et la fatigue ne résout pas les problèmes ; au contraire, le facteur clé du succès et de la longévité est un choix sain.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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