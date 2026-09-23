Trump prêt pour une nouvelle rencontre avec Poutine : pourquoi Miami est-elle remise en question ?

À New York, centre de la politique mondiale, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président américain Donald Trump le président russe Vladimir Poutine a fait une déclaration sensationnelle sur la possibilité d'un nouveau sommet. Le chef de la Maison Blanche a révélé ce plan retentissant devant les journalistes lors de négociations avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Soulignant la volonté du dirigeant russe d'engager un nouveau dialogue, Trump a déclaré : « Eh bien, je ne sais pas. Mais je sais qu'il est prêt à se rencontrer. Nous avons déjà eu notre rencontre en Alaska. Je pense qu'il acceptera une autre réunion. Cependant, je ne suis pas sûr que cela puisse se faire à Miami », a-t-il commenté. Ces mots, diffusés lors de la retransmission officielle de la Maison Blanche, ont confirmé que les contacts en coulisses entre les deux superpuissances n'ont jamais cessé.

Rappelons que les deux dirigeants s'étaient rencontrés à huis clos le 15 août 2025 à la base militaire d'Elmendorf-Richardson en Alaska pour discuter des moyens de résoudre le conflit ukrainien. Bien que le conseiller à la sécurité nationale britannique, Jonathan Powell, ait affirmé que « le compromis d'Anchorage est mort », Trump laisse entendre que de nouveaux dialogues sont nécessaires. Parallèlement, le président russe devrait se rendre au sommet de l'APEC en Chine plutôt qu'au sommet du G20 aux États-Unis.

Alors, quel lieu neutre Washington et Moscou choisiront-ils pour de nouvelles négociations, quel signal politique Trump a-t-il envoyé en mentionnant une rencontre avec Poutine sous les yeux de Zelensky, et comment ce futur sommet déterminera-t-il le sort de la guerre ?

« La volonté de Poutine, le doute sur Miami et l'expérience de l'Alaska » : 5 points clés de la déclaration

Aspects importants de l'intervention de Trump à New York et des perspectives du sommet :

La possibilité d'une nouvelle rencontre reconnue : Trump a ouvertement confirmé qu'il pourrait bientôt s'asseoir à nouveau à la table des négociations en tête-à-tête avec Poutine ;

Le G20 à Miami pourrait être rejeté : Le président américain a exprimé des doutes sur le fait que le sommet puisse se tenir en décembre à Miami dans le cadre du « G20 » ;

Un aveu sous les yeux de Zelensky : Cette déclaration inattendue a été rendue publique directement lors d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky ;

L'historique des accords en Alaska : Les dirigeants se sont rencontrés pour la dernière fois en août 2025 à huis clos dans une base militaire en Alaska pour discuter de la question ukrainienne ;

La différence entre Pékin et l'outre-mer : Vladimir Poutine prévoit de participer au sommet de l'APEC en Chine dans un avenir proche plutôt que de se rendre aux États-Unis.

Dialogue Trump-Poutine : comparaison entre le sommet de l'Alaska de 2025 et le nouveau plan

Analyse des directions historiques et probables du dialogue entre les deux dirigeants :

Critères et paramètres 15 août 2025 (Sommet de l'Alaska) Nouveau sommet prévu en 2026 Lieu de la rencontre Anchorage, base militaire d'Elmendorf-Richardson Inconnu (probabilité très faible pour Miami) Sujet principal de discussion Résolution pacifique du conflit ukrainien Gel des hostilités et conditions de trêve Réaction de l'Europe Observée avec inquiétude Considère que « l'accord d'Anchorage est mort » Position de Trump Recherche d'un compromis rapide « Poutine est prêt et acceptera une autre rencontre » Probabilité de participation de Poutine S'était rendu personnellement sur le territoire américain Ne devrait pas aller au G20 aux États-Unis, mais en Chine (APEC) Objectif géopolitique Tracer les frontières initiales du conflit Formaliser un grand accord politique final

Expertise en diplomatie internationale et géopolitique : Pourquoi Trump en a-t-il parlé précisément à côté de Zelensky ?

Conclusions des commentateurs politiques et des analystes en sécurité internationale :

Signal psychologique ouvert à Kiev : Le fait que Trump, debout à côté de Zelensky, dise « Poutine est prêt pour une rencontre, nous nous reverrons » n'est pas un hasard ; c'est un signal clair rappelant à Kiev que le sort du conflit sera décidé directement par des marchandages entre Washington et Moscou ;

Pourquoi le format du G20 à Miami ne convient pas : Le sommet du G20 en décembre est multilatéral, ce qui pourrait poser des problèmes avec les pays européens et les mandats d'arrêt internationaux ; pour le dirigeant russe, il est plus sûr et préférable de se rencontrer dans un format bilatéral dans un pays tiers neutre (par exemple, au Moyen-Orient ou en Asie) plutôt que de se rendre dans la station balnéaire américaine de Miami ;

Le « format Anchorage » va-t-il renaître ? : Bien que les responsables londoniens aient qualifié les négociations de l'Alaska de « mortes », Trump tente de maintenir ce canal en vie ; cela signifie que certains principes obtenus en coulisses en 2025 sont toujours sur la table ;

Le facteur chinois et l'APEC : Le fait que Poutine préfère se rendre à l'APEC en Chine plutôt qu'au G20 aux États-Unis montre sa volonté de discuter avec Trump à des conditions particulières tout en préservant l'alliance stratégique de Moscou avec Pékin.

La déclaration ouverte de Donald Trump sur la prochaine rencontre montre que le dialogue au plus haut niveau sur la nouvelle carte du monde entre les grandes puissances reprendra très bientôt.

Selon vous, où et à quelles conditions la prochaine rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait-elle avoir lieu ? Ce sommet potentiel peut-il mettre fin au conflit en Ukraine ? Laissez vos suppositions et réflexions personnelles dans les commentaires et partagez cette analyse exclusive sur la grande géopolitique avec tous vos amis !