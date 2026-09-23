Alors que les guerres commerciales et les tensions géopolitiques aiguës persistent entre les deux géants économiques mondiaux, les États-Unis et la Chine, un événement historique sans précédent capable de redessiner la carte mondiale est en train de se produire. Pour la première fois en 11 ans, le président de la RPC, Xi Jinping, s'est envolé pour les États-Unis pour une visite d'État officielle. À Pékin, l'échange de visites entre les dirigeants des deux grandes puissances en l'espace de six mois a été qualifié de « tournant historique ». Au cours de cette rencontre au sommet, qui se déroulera du 23 au 25 septembre, heure de Pékin, le président américain Donald Trump devrait accueillir personnellement le dirigeant chinois directement sur le tarmac de l'aéroport — un geste considéré comme extrêmement rare et sans précédent dans le protocole diplomatique de Trump.

Rappelons que la dernière visite d'État officielle de Xi Jinping aux États-Unis a eu lieu en septembre 2015 (sous l'ère Barack Obama) ; bien qu'il ait par la suite participé à des sommets à Mar-a-Lago (2017) et à San Francisco (2023), une visite d'État complète de ce type n'avait pas été observée depuis plus de dix ans. À la veille de la visite, d'importantes négociations diplomatiques ont eu lieu entre le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, au cours desquelles les parties ont défini des orientations de principe basées sur le respect mutuel, la prise en compte des intérêts et le contrôle des tensions.

Alors, la Maison Blanche et Pékin pourront-ils mettre fin aux guerres commerciales et conclure un nouvel accord économique mondial ? Comment les négociations entre Trump et Xi Jinping influenceront-elles le sort de la Russie, de l'Ukraine et de Taïwan, et la rencontre à Washington marquera-t-elle le début d'un nouveau monde multipolaire ?

« 11 ans de pause, respect personnel de Trump et nouvelle ère » : 5 points clés du sommet

Faits et détails les plus importants concernant la visite de Xi Jinping aux États-Unis :

Première visite d'État en 11 ans : Le dirigeant de la RPC effectue sa première mission officielle avec le statut de visite d'État complète aux États-Unis depuis 2015 ;

Le geste inattendu de Trump : Le président américain Donald Trump devrait, contrairement aux usages diplomatiques, accueillir personnellement Xi Jinping à l'aéroport près de la passerelle de l'avion ;

Échange historique de six mois : La réalisation constante de contacts de haut niveau entre les parties au cours des six derniers mois a été qualifiée d'« étape historique » par Pékin ;

Négociations entre Wang Yi et Marco Rubio : Avant la rencontre, les chefs de la diplomatie des deux pays ont validé un agenda axé sur la stabilité stratégique constructive et la gestion des intérêts ;

La question de la paix mondiale : Au centre des négociations se trouvent non seulement le commerce et les droits de douane, mais aussi les foyers de guerre dans le monde et les problèmes de sécurité mondiale.

Histoire des visites de Xi Jinping aux États-Unis et mission actuelle

Dynamique des voyages du dirigeant de la RPC outre-Atlantique et caractéristiques du sommet de 2026 :

Critères et paramètres Visite d'État de 2015 (ère Barack Obama) Visite d'État historique de 2026 (ère Donald Trump) Statut du voyage Visite d'État officielle (Seattle, Washington, New York) Visite d'État complète (23–25 septembre) Niveau d'accueil Événements protocolaires standard Trump devrait accueillir personnellement près de l'avion à l'aéroport État des relations bilatérales Début de la concurrence, coopération économique relative Ère des guerres commerciales et des blocus technologiques Représentants de préparation Diplomates classiques des États-Unis et de la RPC Wang Yi et le secrétaire d'État américain Marco Rubio Principaux thèmes abordés Changement climatique et 70e anniversaire de l'ONU Commerce mondial, conflit russo-ukrainien et sécurité Objectif géopolitique Démontrer la montée en puissance de la Chine Convenir d'un nouvel ordre mondial sous forme de « G2 » (Grand Deux)

Expertise en géopolitique et économie internationale : pourquoi ce sommet est-il décisif pour le monde ?

Conclusions des principaux politologues et analystes de la diplomatie internationale :

Rétablissement de la « chimie » personnelle entre Trump et Xi : Donald Trump a toujours considéré Xi Jinping avec respect en tant que leader fort au cours de son mandat ; le fait que Trump l'accueille près de la passerelle est très précieux pour Pékin et servira à entamer les négociations dans un esprit chaleureux et de compromis ;

La ligne Rubio et Wang Yi : Le secrétaire d'État Marco Rubio était auparavant connu comme l'un des politiciens les plus fermes à l'égard de la Chine ; cependant, ses discussions avec Wang Yi sur la stabilité stratégique signifient que Washington est prêt à éviter une confrontation directe avec la Chine et à privilégier un accord commercial pragmatique ;

L'Ukraine et la carte mondiale : Les États-Unis et la Chine sont les deux seules puissances capables de résoudre tous les grands conflits mondiaux ; il est prévu que le rôle de Pékin dans la question russo-ukrainienne et la politique de sanctions soient réexaminés de manière décisive lors du sommet ;

Impact sur l'économie mondiale : L'assouplissement des restrictions commerciales par les deux géants ou la signature de nouveaux accords économiques donnera une plus grande liberté en matière d'énergie et de logistique aux marchés mondiaux, y compris les pays asiatiques et l'Asie centrale .

La visite de Xi Jinping à Washington est l'événement géopolitique le plus important du XXIe siècle et pourrait inaugurer une période de stabilité longtemps attendue dans la politique mondiale.

Selon vous, la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping pourra-t-elle mettre fin aux guerres commerciales et à la confrontation mondiale ? Peut-on interpréter l'accueil personnel du dirigeant chinois par Trump à l'aéroport comme un signe de volonté de compromis des États-Unis, ou s'agit-il simplement d'une tactique diplomatique subtile ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez cette analyse de l'événement historique qui définit l'avenir du monde avec tous vos amis !