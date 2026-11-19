Les négociations entre les trois dirigeants mondiaux ont eu lieu le 19 novembre à Shenzhen, en Chine, en marge du 33e sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). «Xilin Shanzhuang» La conversation, qui s'est tenue dans la résidence d'État, a duré près d'une heure et demie.

«Je pense que la réunion a été notée 12. Sur une échelle de zéro à dix, elle s'est terminée avec 12 points. Les négociations se sont très bien passées», a déclaré Donald Trump.

Le président américain Donald Trump le président russe en Chine Vladimir Poutine et le président de la RPC Xi Jinping a donné sa meilleure note à la rencontre trilatérale qui a eu lieu. NBC News selon le journaliste Gabe Gutierrez, qui s'est entretenu par téléphone avec le chef de la Maison Blanche, le dirigeant américain a qualifié cet échange de «merveilleux» et a souligné que les participants au sommet avaient pu établir des «relations fantastiques».

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NBC News selon le journaliste Gabe Gutierrez, le sujet principal et central des discussions du chef de Washington a été la résolution pacifique du conflit ukrainien . Parallèlement, la situation autour de l'Iran n'a pratiquement pas été abordée lors des négociations.

En outre, Donald Trump et Xi Jinping ont discuté en détail de la nécessité d'introduire des normes et des règles restrictives de base dans le domaine de l'intelligence artificielle, que le président américain a qualifiée de «super intelligence» .

Détails du sommet Informations clés et résultats Date et lieu 19 novembre 2026, Shenzhen (résidence «Xilin Shanzhuang») Durée Conversation trilatérale — ~1,5 heure ; dialogue Poutine-Trump — ~40 minutes Ordre du jour principal Résolution du conflit ukrainien et normes restrictives pour l'intelligence artificielle Document final Déclaration de paix conjointe sur la réduction des risques nucléaires et la réforme de l'ONU

Déclaration de paix conjointe et dialogue bilatéral

Outre le sommet général à Shenzhen, des négociations bilatérales séparées ont eu lieu entre Vladimir Poutine et Donald Trump, durant environ 40 minutes .

À l'issue de ce sommet trilatéral historique, les dirigeants de la Russie, des États-Unis et de la Chine ont adopté une déclaration de paix conjointe . Dans ce document, les dirigeants des trois grandes puissances ont officiellement confirmé leur engagement à poursuivre le dialogue sur la réduction des risques nucléaires et à réformer l'Organisation des Nations Unies (ONU).

Selon vous, la note élevée donnée par Donald Trump au sommet et la déclaration de paix conjointe adoptée par les trois puissances entraîneront-elles des changements réels dans le conflit ukrainien et la politique mondiale dans les mois à venir ? Laissez votre avis dans les commentaires !