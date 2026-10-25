Une femme de 45 ans sanctionnée au Kazakhstan pour les actes de son fils mineur (vidéo)

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Une femme de 45 ans sanctionnée au Kazakhstan pour les actes de son fils mineur (vidéo)

Au Kazakhstan, dans la région de Jambyl, une femme de 45 ans a été tenue responsable après que son fils a conduit sa voiture pour effectuer des drifts dangereux. C'est ce que rapporte NUR.KZ en citant le département de police régional.

Selon le département de police de la région de Jambyl, l'incident de conduite dangereuse a été enregistré au département de police du district de Merke et une enquête a été menée.

« Une citoyenne de 45 ans a été tenue administrativement responsable pour avoir autorisé son fils mineur à conduire le véhicule.

Le véhicule a été confisqué », indique le rapport de police.

En outre, les policiers ont expliqué à la femme les conséquences juridiques de tels actes et lui ont rappelé la nécessité de respecter le code de la route.

Région de JambylDistrict de MerkeCode de la routeNUR.KZKazakhstan
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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