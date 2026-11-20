À Taraz, au Kazakhstan, un monument situé sur le lieu de sépulture de 72 soldats inconnus morts pendant la Seconde Guerre mondiale a été détruit. Des recherches ont été lancées pour identifier les auteurs de cet acte. C'est ce qu'a rapporté Nur.kz.

Il est rapporté que le 18 novembre, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux concernant la destruction du monument situé dans le cimetière du quartier de Karassou à Taraz. 72 soldats inconnus, décédés des suites de leurs blessures dans des hôpitaux d'évacuation pendant les années de guerre, sont enterrés dans cette zone.

Il est noté que le monument avait été inauguré le 15 octobre 2026 après des travaux de rénovation et d'aménagement à grande échelle. Les travaux ont été réalisés en coopération entre la mairie de Taraz et le consulat général de Russie à Almaty.

L'administration de la région de Jambyl a confirmé l'incident, déclarant que le gouverneur régional, Yerbol Karashoukeïev, a ordonné que la situation soit placée sous un contrôle particulier. Les travaux de restauration du monument ont également été placés sous surveillance.

Le département de police de la région de Jambyl a annoncé qu'une affaire pénale avait été ouverte pour profanation du monument. Actuellement, des mesures de recherche opérationnelle sont en cours pour identifier et arrêter les auteurs.

Le 20 novembre, il a été signalé que le monument avait été entièrement restauré. Cependant, l'enquête pour identifier les personnes ayant causé les dégâts se poursuit.