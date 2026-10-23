La plainte de 12 milliards de dollars du Kazakhstan rejetée : La Cour de La Haye rend une décision controversée

La Cour d'arbitrage internationale de La Haye a jugé irrecevable la plainte déposée par le gouvernement du Kazakhstan contre des compagnies pétrolières occidentales, portant sur 12 milliards de dollars , et a rejeté la demande. C'est ce que rapporte l'agence influente Bloomberg en citant ses sources.

Cette décision de justice concerne directement les litiges financiers de plusieurs milliards de dollars liés au projet pétrolier Kashagan , l'un des plus grands gisements du pays.

Pourquoi la cour a-t-elle rejeté la plainte ? Le facteur temps

Selon les sources de l'agence, la majeure partie des contestations financières déposées par Astana ont été jugées tardives par le tribunal :

Prescription de la plainte : Le Kazakhstan a demandé le remboursement des coûts liés à la période d'extraction pétrolière entre 2011 et 2015 avec un retard excessif ;

12 milliards de dollars annulés : En raison de la prescription de la plainte, le tribunal arbitral a annulé une partie de 12 milliards de dollars sur une demande totale d'environ 20 milliards de dollars.

La lutte n'est pas terminée : il reste encore 8 milliards de dollars

Le litige financier n'est pas totalement clos avec cette décision :

Demandes restantes : Les contestations et demandes restantes du Kazakhstan, s'élevant à 8 milliards de dollars , restent valides et la procédure judiciaire se poursuit ;

Réaction officielle : Pour l'instant, les parties ou les autorités officielles du Kazakhstan n'ont pas fait de déclaration officielle complète sur cette information.

Quel est le problème ? Le conflit autour du projet Kashagan

À titre d'information, le Kazakhstan exige le remboursement de dépenses contestées d'environ 20 milliards de dollars concernant le gisement de Kashagan, la deuxième plus grande réserve pétrolière :