Au Kazakhstan, un locataire a blessé son propriétaire et a été condamné à 30 jours de prison (vidéo)

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Au Kazakhstan, un locataire a blessé son propriétaire et a été condamné à 30 jours de prison (vidéo)

Une vidéo montrant une altercation entre une propriétaire et son locataire de 22 ans à Astana, la capitale du Kazakhstan, est devenue virale sur les réseaux sociaux. L'incident a éclaté parce que le locataire n'avait pas libéré le logement dans les délais impartis, selon NUR.KZ.

Il est rapporté qu'un désaccord a surgi lorsque la femme a exigé que son locataire quitte les lieux. La vidéo montre l'homme proférant des insultes à l'encontre de la femme avant de s'en prendre physiquement à elle.

Selon le département de police d'Astana, le suspect de 22 ans a été arrêté. Une enquête a été ouverte car il a infligé des blessures corporelles à la propriétaire lors de la dispute. L'enquête est actuellement en cours.

De plus, l'homme a été condamné par un tribunal à 30 jours de détention administrative pour trouble à l'ordre public et usage d'insultes.

AstanaNUR.KZDépartement de police d'AstanaTrouble à l'ordre publicKazakhstan
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