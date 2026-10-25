Un homme de 93 ans et une femme de 89 ans secourus à Kokshetau (vidéo)

·87·Monde
Un homme de 93 ans et une femme de 89 ans secourus à Kokshetau (vidéo)

Au Kazakhstan, à Kokshetau, des secouristes ont porté assistance à deux personnes âgées. Un homme de 93 ans et une femme de 89 ans ont été secourus et confiés aux équipes médicales d'urgence. C'est ce qu'a rapporté NUR.KZ en se référant au ministère des Situations d'urgence.

Selon le service de presse du ministère, les membres de l'unité de secours rapide, en collaboration avec la police, ont aidé à ouvrir les portes des appartements de deux citoyens âgés.

Dans le premier cas, il a été constaté qu'un homme de 93 ans ne pouvait pas se lever seul pour ouvrir la porte.

Pour accéder à l'appartement, les secouristes ont utilisé du matériel d'alpinisme. Ils sont descendus du quatrième au troisième étage par le balcon pour pénétrer dans le logement. L'homme a ensuite été remis à l'équipe médicale d'urgence.

Dans le second cas, une femme de 89 ans, née en 1937, a été secourue. Une fois les opérations de sauvetage terminées, elle a également été confiée au personnel médical d'urgence.

Le ministère des Situations d'urgence a appelé les citoyens à ne pas négliger les personnes âgées et à prendre régulièrement de leurs nouvelles. Il a également rappelé qu'en cas d'urgence, il faut immédiatement appeler le 112.

KokshetauKazakhstanMinistère des Situations d'urgenceNUR.KZSecours
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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