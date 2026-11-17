À Astana, capitale du Kazakhstan, un conducteur qui a roulé à vive allure et éclaboussé des agents d'entretien travaillant sur le bord de la route a été condamné à 10 jours de détention administrative. C'est ce qu'a rapporté Nur.kz .

La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de vives réactions. Les images montrent une Lexus traversant une flaque d'eau à grande vitesse, trempant complètement les ouvriers qui travaillaient sur le bas-côté.

Selon le département de police d'Astana, les ouvriers nettoyaient le bord de la route près du trottoir au moment des faits. Le conducteur n'a pas ralenti malgré le signal clignotant du feu de circulation et n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires.

La police a identifié le conducteur de 32 ans et l'a traduit en justice. Le tribunal l'a reconnu coupable de trouble à l'ordre public et l'a condamné à 10 jours de prison administrative.