Les pays européens passent à l'heure d'hiver et reculent leurs horloges d'une heure

Les pays de l'Union européenne sont passés à l'heure d'hiver dans la nuit du 25 octobre. À cette occasion, les horloges ont été reculées d'une heure. C'est ce qu'a rapporté « Deutsche Welle ».

Il est noté que le changement d'heure dans les pays de l'UE a été effectué selon la procédure établie. À Bruxelles, par exemple, lorsqu'il était 03h00, les aiguilles ont été reculées d'une heure pour être réglées sur 02h00. Ainsi, les pays sont passés au régime de l'heure d'hiver.

Pour information, une règle unique de passage à l'heure d'été et d'hiver est en vigueur dans l'Union européenne depuis 1996. Selon celle-ci, les horloges sont avancées d'une heure le dernier dimanche de mars et reculées d'une heure le dernier dimanche d'octobre.

Cependant, la question de l'abandon du système de changement d'heure saisonnier est discutée depuis plusieurs années. En 2019, le Parlement européen a soutenu la proposition d'abolir la pratique du changement d'heure. Malgré cela, les pays de l'UE n'ont pas encore réussi à parvenir à une décision commune sur cette question.

Il existe au total trois fuseaux horaires sur le territoire de l'Union européenne. L'Irlande et le Portugal utilisent l'heure de Greenwich. Huit pays de l'UE, dont la Finlande et les pays baltes, utilisent l'heure d'Europe orientale, qui est en avance de deux heures sur l'heure de Greenwich.

Les autres pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, utilisent l'heure d'Europe centrale. Ce fuseau horaire est en avance d'une heure sur l'heure de Greenwich.