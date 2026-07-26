L'Iran promet des représailles à l'Ukraine après l'attaque d'un navire marchand dans la mer Caspienne

La information concernant la frappe sur un navire marchand iranien dans la mer Caspienne a provoqué de nouvelles tensions entre Téhéran et Kiev. Alors que les responsables iraniens ont déclaré que les conséquences de l'attaque « ne resteraient pas sans réponse », l'Ukraine a affirmé que des navires liés à l'Iran et utilisés pour le transport de marchandises militaires dans la Caspienne avaient été pris pour cible.

Cependant, une question importante reste ouverte : il n'a pas été confirmé de manière indépendante si, parmi les cibles mentionnées par le président ukrainien, figurait précisément le navire marchand touché selon Téhéran.

Avertissement sévère du Parlement iranien

Ali Nikazod, premier vice-président du Parlement iranien, a adressé un avertissement à la partie ukrainienne le 26 juillet.

Il a souligné que l'Iran exercerait son droit de défendre son intégrité territoriale. Tout point d'où une frappe serait lancée contre le pays pourrait être considéré comme une cible légitime pour les forces armées iraniennes.

« L'action irréfléchie du gouvernement ukrainien ne restera pas sans réponse », a déclaré Ali Nikazod.

Parallèlement, cette déclaration ne constitue pas pour l'instant une opération militaire officielle prévue ou un ordre de frappe. Il s'agit d'un avertissement politique de la part d'un haut représentant du Parlement iranien.

Un mort signalé à bord du navire

Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, l'attaque a provoqué une explosion le 25 juillet au tôt matin sur un navire marchand iranien dans la mer Caspienne.

Selon les informations préliminaires fournies par Téhéran :

un marin a été tué ;

un autre membre d'équipage a été blessé ;

le navire lui-même a subi des dommages.

L'Iran a qualifié l'incident d'« acte d'agression » et de violation des normes de la Charte des Nations Unies interdisant l'usage de la force. Le nom du navire, le lieu exact de la frappe et l'ampleur des dégâts n'ont pas été entièrement publiés.

Le diplomate ukrainien convoqué au ministère des Affaires étrangères

Après l'incident, le chargé d'affaires ukrainien à Téhéran a été convoqué au ministère iranien des Affaires étrangères. Une protestation officielle lui a été adressée et l'attaque a été qualifiée d'« acte hostile et criminel ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, lors d'un entretien avec la chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Kaja Kallas, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU et les pays européens à réagir fermement à l'événement.

Cependant, jusqu'à présent, aucune plainte officielle distincte déposée par Téhéran auprès du Conseil de sécurité de l'ONU n'a été confirmée par des sources ouvertes. Ce que l'on sait, c'est que l'Iran exige des structures internationales qu'elles tiennent l'Ukraine et ses partisans pour responsables.

Qu'a dit Zelensky à propos des frappes ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que des « résultats très solides » avaient été enregistrés en mer Caspienne grâce à des frappes à longue portée.

Selon lui, parmi les cibles figuraient :

un navire de guerre russe ;

des navires utilisés pour le transport de marchandises militaires avec la participation de l'Iran ;

certaines installations logistiques russes dans la Caspienne.

Zelensky n'a pas mentionné le nom des navires et n'a pas fait de commentaire distinct sur la mort d'une personne à bord du navire marchand iranien. Par conséquent, la déclaration de Kiev ne confirme pas pleinement tous les détails fournis par l'Iran.

Le Service de sécurité d'Ukraine a affirmé que les navires « Port Olya 2 » et « Begey » avaient été utilisés pour le transport de marchandises militaires entre la Russie et l'Iran. Ces informations n'ont pas non plus été pleinement vérifiées de manière indépendante pour l'instant.

La Caspienne devient-elle un nouveau front militaire ?

La mer Caspienne est l'une des principales routes commerciales et logistiques entre la Russie et l'Iran. La partie ukrainienne affirme que Moscou reçoit des drones et d'autres produits militaires fabriqués en Iran par cette route.

Téhéran, quant à lui, souligne qu'il ne participe pas directement à la guerre russo-ukrainienne. Les pays occidentaux et les responsables ukrainiens affirment que l'Iran a fourni à la Russie des drones et des technologies pour leur production.

La récente frappe dans la Caspienne a montré que ce conflit s'étend également à la mer elle-même. Les ports du nord de l'Iran ont pris une importance encore plus grande dans le contexte des sanctions internationales et des risques croissants sur les routes maritimes du sud.

L'Iran peut-il frapper l'Ukraine ?

La déclaration d'Ali Nikazod laisse ouverte la possibilité d'une réponse militaire. Cependant, le gouvernement iranien n'a annoncé aucun plan de frappe précis, aucune liste de cibles ni aucun calendrier d'opération contre l'Ukraine.

Téhéran a actuellement plusieurs options devant lui :

intensifier la pression diplomatique ;

exiger des mesures contre l'Ukraine par le biais d'organisations internationales ;

élargir la coopération militaire avec la Russie ;

ou envisager une mesure de rétorsion directe.

Toute réponse militaire directe pourrait lier encore plus étroitement la guerre russo-ukrainienne et les conflits au Moyen-Orient, portant les tensions à un nouveau stade.

L'explosion dans la Caspienne n'est plus seulement une attaque contre un seul navire. Elle devient un événement qui amène les relations entre Téhéran et Kiev au bord d'une confrontation ouverte. Et la principale question reste sans réponse : l'avertissement de l'Iran se limitera-t-il à une pression diplomatique ou sera-t-il suivi d'une action militaire concrète ?