L'heure d'hiver a commencé en Europe : les horloges ont été reculées d'une heure

·60·Monde
L'heure d'hiver a commencé en Europe : les horloges ont été reculées d'une heure

Les pays de l'Union européenne sont passés à l'heure d'hiver le 25 octobre. À cette occasion, les horloges ont été reculées d'une heure. C'est ce qu'a rapporté « Deutsche Welle ».

Il est précisé qu'en Allemagne, en France et dans d'autres pays d'Europe centrale, les horloges ont été reculées de 03h00 à 02h00, heure locale. Par conséquent, la population a pu dormir une heure de plus.

L'Union européenne applique une procédure uniforme pour le passage à l'heure d'été et d'hiver. Selon celle-ci, les horloges sont avancées d'une heure le dernier dimanche de mars et reculées d'une heure le dernier dimanche d'octobre.

En 2019, le Parlement européen a soutenu la proposition d'abandonner le changement d'heure saisonnier. Cependant, en raison de l'absence de décision commune entre les pays de l'Union, la procédure actuelle est maintenue.

Il existe trois fuseaux horaires dans l'Union européenne. L'Irlande et le Portugal utilisent l'heure de Greenwich en hiver. L'heure d'Europe centrale est appliquée dans des pays comme l'Allemagne et la France, tandis que l'heure d'Europe de l'Est est en vigueur en Finlande et dans les pays baltes. Dans chaque région, les horloges sont ajustées selon l'heure locale.

Le prochain changement d'heure saisonnier aura lieu le 28 mars 2027, date à laquelle les horloges seront avancées d'une heure.

Union EuropéenneParlement EuropéenHeure d'hiverDeutsche WelleEurope
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le pétrole dépasse les 100 $ et le gaz atteint 1000 $ : Les Houthis bloquent ports et pipelinesLe pétrole dépasse les 100 $ et le gaz atteint 1000 $ : Les Houthis bloquent ports et pipelines12 septembre 17:04L'avion de Poutine a attendu 3 heures pour atterrir dans la capitale en raison de la menace de dronesL'avion de Poutine a attendu 3 heures pour atterrir dans la capitale en raison de la menace de drones10 octobre 08:05Le visage d'une femme gravement déformé après une chirurgie de la mâchoireLe visage d'une femme gravement déformé après une chirurgie de la mâchoire8 octobre 10:20Division au sein de l'« OTAN islamique » : Le Pakistan ne protège pas l'Arabie saouditeDivision au sein de l'« OTAN islamique » : Le Pakistan ne protège pas l'Arabie saoudite11 septembre 00:02Une Mercedes-Benz reste suspendue au bord du premier étage en ChineUne Mercedes-Benz reste suspendue au bord du premier étage en Chine25 août 15:57La Russie affirme avoir abattu 10 MiG-29 en une journée avec des S-400La Russie affirme avoir abattu 10 MiG-29 en une journée avec des S-4005 août 08:44
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu