L'heure d'hiver a commencé en Europe : les horloges ont été reculées d'une heure

Les pays de l'Union européenne sont passés à l'heure d'hiver le 25 octobre. À cette occasion, les horloges ont été reculées d'une heure. C'est ce qu'a rapporté « Deutsche Welle ».

Il est précisé qu'en Allemagne, en France et dans d'autres pays d'Europe centrale, les horloges ont été reculées de 03h00 à 02h00, heure locale. Par conséquent, la population a pu dormir une heure de plus.

L'Union européenne applique une procédure uniforme pour le passage à l'heure d'été et d'hiver. Selon celle-ci, les horloges sont avancées d'une heure le dernier dimanche de mars et reculées d'une heure le dernier dimanche d'octobre.

En 2019, le Parlement européen a soutenu la proposition d'abandonner le changement d'heure saisonnier. Cependant, en raison de l'absence de décision commune entre les pays de l'Union, la procédure actuelle est maintenue.

Il existe trois fuseaux horaires dans l'Union européenne. L'Irlande et le Portugal utilisent l'heure de Greenwich en hiver. L'heure d'Europe centrale est appliquée dans des pays comme l'Allemagne et la France, tandis que l'heure d'Europe de l'Est est en vigueur en Finlande et dans les pays baltes. Dans chaque région, les horloges sont ajustées selon l'heure locale.

Le prochain changement d'heure saisonnier aura lieu le 28 mars 2027, date à laquelle les horloges seront avancées d'une heure.