La deuxième réunion ministérielle interrégionale s'est tenue à Bruxelles avec la participation des pays de la région de la mer Noire, du Caucase du Sud et de l'Asie centrale. Lors de la réunion, le ministre kazakh des Affaires étrangères, Moukhtar Tleouberdi, a souligné que la République considère la Route de transport internationale transcaspienne (« Corridor médian ») comme le maillon principal reliant l'Europe et l'Asie, appelant toutes les parties à la développer conjointement pour diversifier les routes commerciales. Selon l'agence de presse « Kazinform », les représentants du Tadjikistan et du Turkménistan ont également participé activement, exprimant leur intérêt pour une coopération dans les domaines des transports, de l'énergie verte et de la numérisation.

Le Kazakhstan et l'initiative « Global Gateway »

Dans son discours, Moukhtar Tleouberdi a noté que le développement du potentiel de transit et de transport ainsi que la modernisation des infrastructures sont des priorités stratégiques pour le Kazakhstan. Astana est prête à renforcer davantage les liens avec l'Europe et les partenaires régionaux dans les domaines du transport, de la logistique, de l'énergie et de la numérisation. En particulier, l'importance d'attirer des investissements et d'améliorer les infrastructures de transport dans le cadre de l'initiative « Global Gateway » (Global Gateway) de l'Union européenne a été soulignée. La partie kazakhe a fait savoir qu'elle était prête à optimiser conjointement les processus de dédouanement et de logistique afin de créer un réseau de transport eurasien efficace et durable.

Participation du Tadjikistan et du Turkménistan et contexte mondial

Lors de la réunion, le vice-ministre des Affaires étrangères du Tadjikistan, Idibek Kalandar, a exposé les priorités de Douchanbé en matière de développement des infrastructures de transit et de transport, d'énergie verte et de numérisation. Les représentants du Turkménistan, participant au sein de la délégation d'Asie centrale, ont également confirmé leur soutien à l'approfondissement de la coopération dans les secteurs du transport, du numérique et de l'énergie.

Cette réunion s'est tenue dans un contexte de nombreux obstacles sur les principales routes maritimes. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a souligné dans sa déclaration avant la réunion que les restrictions dans le détroit d'Ormuz, le blocage du corridor de la mer Noire et les problèmes dans le détroit de Bab-el-Mandeb obligent les pays à rechercher activement des routes commerciales et des itinéraires d'approvisionnement énergétique alternatifs. Selon elle, dans de telles conditions, les régions d'Asie centrale, du Caucase du Sud et de la mer Noire acquièrent une importance cruciale pour élargir les liens entre l'Europe et l'Asie.

Participants et directions Objectifs et tâches principaux Kazakhstan Développement du « Corridor médian » et modernisation des infrastructures dans le cadre de « Global Gateway » Tadjikistan et Turkménistan Élargissement de la coopération régionale dans les domaines du transport, de l'énergie verte et de la numérisation Union européenne Tripler les flux commerciaux d'ici 2030 et réduire les temps de transit

Selon le communiqué de presse de la Commission européenne, le « Corridor médian » est inclus parmi les initiatives phares de l'Union européenne. Son objectif principal est de relier l'Asie centrale directement aux marchés européens via la mer Caspienne, le Caucase du Sud, la Turquie et la mer Noire, afin d'augmenter considérablement les flux commerciaux d'ici 2030 et de réduire sensiblement les temps de transport des marchandises.

Selon vous, dans quelle mesure le développement du « Corridor médian » accélérera-t-il les processus logistiques dans la région et ouvrira-t-il de nouvelles opportunités économiques ? Laissez votre avis dans les commentaires !