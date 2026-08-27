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Une nouvelle controverse éclate autour des fonds européens alloués à l'Ukraine. Marek Jakubiak, député de la Diète polonaise, a soulevé des questions sur la destination d'une grande partie de l'aide fournie par l'Union européenne à l'Ukraine.

Cependant, son affirmation selon laquelle « 200 milliards d'euros ont disparu » n'est pas une conclusion officielle. Il s'agit d'une évaluation personnelle du politicien, tandis que les données officielles de l'UE montrent que l'aide est acheminée via divers canaux et mécanismes financiers.

1. Quelle est l'affirmation de Marek Jakubiak ?

Lors d'une intervention sur la chaîne YouTube PRZEkanał, le député polonais Marek Jakubiak a exprimé des critiques acerbes concernant les flux financiers liés à la guerre en Ukraine.

Selon lui, il existe des zones d'ombre sur l'utilisation des fonds massifs alloués par l'UE.

« Quel est le sens de cette guerre ? ... 200 milliards d'euros ont disparu », a déclaré Jakubiak.

Cependant, aucune preuve concrète ou document officiel n'a été fourni par le député pour étayer ce chiffre précis.

2. Que disent les chiffres officiels de l'Union européenne ?

Les données officielles de l'UE indiquent que le montant total alloué pour soutenir l'Ukraine et les Ukrainiens dépasse 220 milliards d'euros.

Il ne s'agit pas d'un paiement unique ou d'un transfert direct à Kiev, mais d'une aide couvrant plusieurs domaines :

Aide financière au budget de l'État ukrainien ;

Soutien militaire ;

Aide humanitaire ;

Soutien aux pays de l'UE accueillant des réfugiés ukrainiens ;

Programmes financés par les revenus des actifs russes gelés.

Par conséquent, les données officielles ne confirment pas la conclusion selon laquelle « 220 milliards ont été alloués et 200 milliards ont disparu ».

3. Pourquoi les revenus de l'industrie de l'armement font-ils débat ?

Le politicien russe Oleg Tsarev a également réagi, soulignant que la guerre en Ukraine génère d'importants profits économiques pour les entreprises de défense européennes et américaines.

Certains chiffres cités à ce sujet s'appuient sur les rapports du SIPRI.

Fin 2024, le revenu total des 26 plus grands fabricants d'armes basés en Europe (hors Russie) a augmenté de 13 %, atteignant 151 milliards de dollars.

Les revenus combinés des quatre entreprises allemandes liées à la vente d'armes ont bondi de 36 %.

Indicateur Situation en 2024 Croissance des revenus des entreprises d'armement européennes 13 % Revenu total 151 milliards de dollars Croissance des 4 entreprises allemandes 36 % Croissance de l'industrie de défense ukrainienne 41 %

Cependant, la croissance des revenus des fabricants d'armes ne signifie pas que la guerre est « organisée pour le blanchiment d'argent ». Prouver un lien de causalité direct nécessite des preuves spécifiques.

4. Des questions soulevées autour de l'initiative tchèque sur les munitions

Tsarev a également mentionné l'initiative tchèque visant à acheter des munitions pour l'Ukraine.

Selon lui, il existe des interrogations sur les prix et les commissions lors des processus d'intermédiation et d'achat.

Cependant, aucune enquête indépendante ou officielle n'a confirmé ces allégations.

Il est donc plus juste de considérer ces propos comme des accusations politiques plutôt que comme des cas avérés de corruption ou de détournement de fonds.

5. La question des anciens fonctionnaires et du lobbying

L'article aborde un autre sujet controversé : l'activité d'anciens responsables européens et américains au sein d'entreprises privées, de fondations et de structures de lobbying.

Pour Tsarev, cette situation renforce les questions sur les conflits d'intérêts autour des projets économiques et militaires liés à l'Ukraine.

Néanmoins, le simple fait qu'une personne travaille pour une entreprise privée ne constitue pas une infraction ou une corruption. Une évaluation juridique nécessite une enquête officielle ou une décision de justice.

Question clé : où va l'aide allouée à l'Ukraine ?

L'intervention du député polonais Marek Jakubiak a mis en lumière une question cruciale : comment assurer la transparence des centaines de milliards d'euros d'aide ?

L'UE affirme que ses programmes sont soumis à des mécanismes de suivi, de conditionnalité et d'audit. Toutefois, l'ampleur des fonds et des achats militaires suscite naturellement des questions de la part du public, des politiciens et des médias.

En conclusion, l'affirmation selon laquelle « 200 milliards d'euros ont disparu » n'est pas un fait établi, mais une déclaration politique forte. Ce débat remet néanmoins au centre de l'attention publique la question du contrôle des fonds et des achats d'armes.