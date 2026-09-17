13 heures dans les toilettes : un député belge reste enfermé toute la nuit au Parlement

·12·Monde
13 heures dans les toilettes : un député belge reste enfermé toute la nuit au Parlement

Le Parlement belge et Frederik Erens. Photo : milliyet.com.tr

Un incident insolite survenu au cœur politique de l'Europe a captivé les médias du continent. Selon les informations diffusées par la chaîne publique flamande VRT, Frederik Erens, député du parti « Vlaams Belang » au Parlement belge, est resté coincé dans les toilettes du bâtiment pendant 13 heures durant, frôlant l'asphyxie. Le politicien, entré aux toilettes après sa journée de travail, n'a pu sortir en raison d'une serrure défectueuse.

À ce moment-là, tous ses collègues et le personnel avaient déjà quitté le bâtiment. Pour aggraver la situation, le député avait laissé son téléphone sur son bureau, l'empêchant d'appeler à l'aide. La nuit, le système de ventilation automatique étant coupé, le manque d'oxygène dans la pièce exiguë a soumis le député à une pression physique et psychologique intense. Ce n'est qu'au matin, après l'ouverture de la porte par une femme de ménage, que le député, ayant passé 13 heures sur la cuvette, a été transporté d'urgence à l'hôpital.

Alors, comment un tel incident a-t-il pu se produire dans une institution aussi sécurisée que le Parlement belge, quel est l'état de santé du député et comment l'administration a-t-elle justifié cette situation ?

« Une nuit sans téléphone, sans voix et sans air » : les détails minute par minute

Détails révélés par la chaîne belge et les témoins :

  • La défaillance inattendue de la serrure : Le député est entré aux toilettes en fin de journée et la porte s'est verrouillée fermement, rendant toute ouverture impossible ;

  • Un bâtiment désert : En raison de la fin de la journée de travail, les couloirs étaient vides et personne n'a entendu ses appels à l'aide ;

  • Absence de moyen de communication : Ayant laissé son smartphone au bureau, Erens n'a pu contacter ni les services d'urgence ni sa famille ;

  • Ventilation coupée : La nuit, le système d'économie d'énergie a coupé la ventilation, provoquant une « privation d'oxygène » qui a mené le député au bord de l'étouffement ;

  • Le sauvetage fortuit par une employée : Seule l'arrivée d'une femme de ménage le matin a permis de découvrir la porte bloquée et de libérer le « prisonnier » inattendu.

13 heures sur la cuvette : examen médical et état psychologique

Santé du politicien et processus de soins :

  • Soins médicaux immédiats : Libéré, le député a été hospitalisé en raison d'un épuisement prolongé et d'un manque d'oxygène ;

  • Stupéfaction au sein du « Vlaams Belang » : Ses collègues, sous le choc, exigent une révision des protocoles de sécurité du Parlement ;

  • Problème d'infrastructure : La défaillance d'une simple serrure dans l'un des centres politiques majeurs d'Europe a suscité moqueries et critiques.

Sécurité et leçons quotidiennes : que disent les experts ?

Conclusions tirées de cet incident sur la vie politique et quotidienne :

  • Le paradoxe de la dépendance numérique : Il est devenu évident que l'homme moderne, s'il oublie son téléphone un instant, peut se retrouver totalement impuissant même dans une pièce fermée ;

  • Manque de surveillance nocturne : L'absence de patrouilles de sécurité dans le bâtiment pendant 13 heures fait l'objet de vives discussions ;

  • Les politiciens sont aussi des humains : Le fait que des députés de haut rang puissent tomber dans un piège domestique banal est largement débattu sur les réseaux sociaux.

L'épreuve de 13 heures du député belge est devenue un symbole de l'importance de la vigilance et du contrôle technique, même dans les parlements les plus modernes.

Selon vous, l'absence de patrouilles nocturnes dans une institution d'État n'est-elle pas une faille grave ? Comment auriez-vous réagi à sa place ? Partagez vos réflexions et cet article avec vos amis !

Frederik ErensParlement belgeVlaams BelangBelgiqueIncident
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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