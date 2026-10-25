En Chine, des services proposent de se disputer à votre place contre rémunération

Une vidéo montrant un homme tenant une pancarte avec l'inscription « Je me dispute pour vous » est devenue virale sur les réseaux sociaux à Guangzhou, en Chine. Il propose un service consistant à se disputer au nom de ses clients lors de conflits avec des tiers.

L'homme affirme facturer 188 yuans, soit environ 26 dollars américains, pour ce service sans limite de temps.

En réalité, les services de dispute par procuration ne sont pas nouveaux en Chine. En 2019, les médias locaux avaient rapporté que de telles prestations étaient proposées sur des plateformes de commerce en ligne comme Taobao. Selon les informations de l'époque, le prix variait de 5 à 200 yuans. La dispute pouvait se dérouler par téléphone, SMS ou via WeChat.

Certains prestataires facturent un supplément pour se disputer dans des dialectes locaux, comme celui du Sichuan. La raison est que le style de discours et l'impact des expressions varient considérablement d'un dialecte à l'autre.

Les juristes soulignent toutefois que ces services, visant à insulter autrui ou à troubler la tranquillité d'autrui, pourraient entraîner des problèmes juridiques.