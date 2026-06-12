Des tortues et poissons espions font grand bruit dans les eaux chinoises

·29·Monde
Des tortues et poissons espions font grand bruit dans les eaux chinoises

Le ministère chinois de la Sécurité d'État a déclaré que des services de renseignement étrangers utilisent de nouvelles méthodes de surveillance dans les eaux territoriales du pays.

Dans un communiqué publié le 12 juin sur la plateforme WeChat, le ministère a souligné qu'une « guerre invisible » et des activités de renseignement clandestines se sont intensifiées dans les mers entourant la Chine.

Selon la déclaration officielle, certaines agences étrangères utilisent divers dispositifs modernes pour collecter des données sous-marines, y compris des animaux équipés de capteurs.

Le rapport du ministère indique que des données sur l'environnement aquatique ont été collectées via des « tortues espionnes » et des « poissons espions » et transmises en temps réel par satellite. Ces données comprenaient la température de l'eau, les niveaux de salinité et les courants océaniques.

Cependant, les autorités n'ont pas fourni d'informations précises sur l'origine de ces animaux ni sur qui les a équipés technologiquement.

La partie chinoise a également signalé la détection de balises sous-marines et de dispositifs spéciaux de type « planeur » fonctionnant par le mouvement des vagues. Il est souligné qu'ils pourraient avoir été utilisés pour suivre les mouvements des navires de guerre et les sons sous-marins.

Le rapport note que des activités de renseignement sont fréquemment observées autour de la mer de Chine méridionale, de la mer de Chine orientale et du détroit de Taïwan.

Parallèlement, les médias chinois ont rapporté que des récompenses financières importantes sont offertes aux pêcheurs qui découvrent des dispositifs suspects dans les eaux.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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