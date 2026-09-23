Une fillette chinoise de 6 ans établit un record du monde en résolvant un Rubik's Cube en 4 secondes !

Liang Yunchi, une fillette chinoise de 6 ans, est à nouveau sous les projecteurs après avoir établi un nouveau record du monde de résolution de Rubik's Cube. Elle a enregistré un temps moyen de 4,27 secondes lors d'une compétition de cube 3×3.

Lors de la compétition organisée à Guangzhou, Liang Yunchi a résolu le Rubik's Cube cinq fois. Ces tentatives ont abouti à une moyenne de 4,27 secondes.

Le plus fascinant est que la fillette n'a pas battu le record de quelqu'un d'autre : elle a surpassé son propre record.

Auparavant, Liang Yunchi avait établi le record du monde féminin en résolvant le cube en une moyenne de 4,52 secondes.

Cette fois, elle a amélioré son résultat de 0,25 seconde. La vitesse à laquelle cette enfant de six ans résout le Rubik's Cube a captivé les spectateurs. Le fait qu'elle ait réussi à améliorer son propre record malgré son très jeune âge est l'un des aspects les plus remarquables de l'événement.