Une fillette chinoise de 6 ans établit un record du monde en résolvant un Rubik's Cube en 4 secondes !

·1·Monde
Une fillette chinoise de 6 ans établit un record du monde en résolvant un Rubik's Cube en 4 secondes !

Liang Yunchi, une fillette chinoise de 6 ans, est à nouveau sous les projecteurs après avoir établi un nouveau record du monde de résolution de Rubik's Cube. Elle a enregistré un temps moyen de 4,27 secondes lors d'une compétition de cube 3×3.

Lors de la compétition organisée à Guangzhou, Liang Yunchi a résolu le Rubik's Cube cinq fois. Ces tentatives ont abouti à une moyenne de 4,27 secondes.

Le plus fascinant est que la fillette n'a pas battu le record de quelqu'un d'autre : elle a surpassé son propre record.

Auparavant, Liang Yunchi avait établi le record du monde féminin en résolvant le cube en une moyenne de 4,52 secondes.

Cette fois, elle a amélioré son résultat de 0,25 seconde. La vitesse à laquelle cette enfant de six ans résout le Rubik's Cube a captivé les spectateurs. Le fait qu'elle ait réussi à améliorer son propre record malgré son très jeune âge est l'un des aspects les plus remarquables de l'événement.

Liang YunchiRubik's Cube 3x3GuangzhouRecord du mondeChine
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

À quelques secondes près, un panneau publicitaire s'effondre sur un homme endormi sur un bancÀ quelques secondes près, un panneau publicitaire s'effondre sur un homme endormi sur un banc17 septembre 16:26Lancement de vols directs entre Tachkent et GuangzhouLancement de vols directs entre Tachkent et Guangzhou29 mai 10:31Vol de Centrum Air retardé en raison de la foudreVol de Centrum Air retardé en raison de la foudre18 mai 22:28Un étudiant allemand établit un record en résolvant un Rubik's Cube en plein volUn étudiant allemand établit un record en résolvant un Rubik's Cube en plein vol6 mai 13:51Un Américain résout un Rubik’s Cube les yeux bandés en 11,56 secondes et établit un recordUn Américain résout un Rubik’s Cube les yeux bandés en 11,56 secondes et établit un record18 août 09:31Le Rubik’s Cube résolu les yeux bandés en 11,56 secondesLe Rubik’s Cube résolu les yeux bandés en 11,56 secondes19 août 18:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils