La Chine dépense des millions pour les funérailles des animaux

Les services spécialisés pour faire ses adieux aux animaux de compagnie se développent rapidement en Chine. Cependant, ce secteur d'un milliard de dollars ne dispose toujours pas d'un système de contrôle unifié.

En mai, une scène émouvante a été observée dans l'un des salons funéraires pour animaux de la ville de Dalian, dans la province du Liaoning. Un couple a fait ses derniers adieux à son animal bien-aimé après avoir perdu son chat British Shorthair argenté, élevé pendant huit ans. Pour Pidan, le chat décédé d'une maladie cardiaque, ils ont organisé une cérémonie commémorative avant de l'envoyer à la crémation.

De telles scènes deviennent de plus en plus fréquentes en Chine. Selon les données de Tian Yan Cha, le pays compte 43 600 entreprises liées aux funérailles d'animaux. Rien qu'en 2022, 27 100 nouvelles entreprises ont été enregistrées.

Selon un rapport d'iiMedia Research, la valeur de ce marché en 2022 était de 10 milliards de yuans, soit environ 1,5 milliard de dollars.

La croissance du marché est également liée à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie dans le pays. L'année dernière, les villes chinoises comptaient environ 53 millions de chiens et 73 millions de chats .

Les salons funéraires spécialisés proposent des services tels que l'euthanasie, la préparation du corps, la cérémonie commémorative, la crémation, la conservation des cendres, l'inhumation et la fabrication d'objets souvenirs. Les prix vont de 1 000 yuans à des dizaines de milliers de yuans .

Par exemple, une cérémonie « hautement personnalisée » où quatre employés portent le cercueil de l'animal et l'emmènent en limousine coûte 9 880 yuans . Dans certains endroits, les cérémonies religieuses sont organisées pour 1 800 yuans, tandis que la transformation des cendres de l'animal en « cristal de vie » est estimée à 18 000 yuans.

Les experts soulignent que ces cérémonies répondent avant tout aux besoins émotionnels des propriétaires d'animaux. Les cérémonies utilisent des fleurs, des linceuls d'adieu, des murs commémoratifs, des boîtes avec des empreintes de pattes et des récipients contenant les poils de l'animal.

Cependant, le secteur fait face à de sérieux problèmes. Il n'existe pas d'organisme public unique supervisant entièrement l'industrie funéraire animale. L'avocat Fu Szyan affirme que la répartition du contrôle entre différents départements rend difficile la prévention de certaines violations.

De plus, en l'absence de normes uniques, le contenu et la qualité des services ne sont pas clairement définis dans certains contrats. Cela complique la protection des droits des clients.

En 2024, à Shenzhen, un citoyen a payé 700 yuans pour la crémation individuelle de son chat. Plus tard, grâce à une vidéo fournie par le magasin, il a remarqué que le chat incinéré n'était pas le sien. Après de nombreuses négociations, le magasin a admis que son chat avait été incinéré avec d'autres animaux.

Ainsi, l'industrie funéraire animale en Chine croît rapidement et devient un marché à gros budget. Mais avec le développement du secteur, les questions de qualité de service, de contrôle et de protection des droits des propriétaires d'animaux restent urgentes.