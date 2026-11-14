Le corps d'une Ouzbèke retrouvé dans une valise à Saint-Pétersbourg, son fils est suspecté

À Saint-Pétersbourg, en Russie, le corps d'une femme originaire d'Ouzbékistan a été retrouvé dans une valise. Son fils de 15 ans est soupçonné d'avoir commis ce crime. Selon les premières informations, l'adolescent aurait commis cet acte grave après une dispute avec sa mère. C'est ce qu'a rapporté RIA Novosti.

Il a été précisé que la femme, née en Ouzbékistan, travaillait comme femme de ménage à Saint-Pétersbourg. Elle avait disparu après s'être rendue sur son lieu de travail le 1er novembre dernier. Ses proches ont tenté de la contacter, sans succès.

Un représentant des forces de l'ordre a indiqué que la femme ne répondait plus aux appels téléphoniques, mais qu'elle continuait à échanger par SMS. Cependant, ses messages ne contenaient aucune information sur sa localisation ou les personnes avec qui elle se trouvait. Inquiète, sa sœur a déposé une plainte officielle pour disparition.

La défunte vivait dans un appartement loué avec son fils de 15 ans. Après la disparition de sa mère, l'adolescent a apporté à l'école une lettre écrite en son nom, affirmant qu'elle ne pouvait pas assister aux cours en raison d'une maladie.

Une dispute entre l'adolescent et sa mère est à l'origine du crime

Selon les données du ministère de l'Intérieur, une dispute a éclaté entre l'élève et sa mère le 2 novembre dernier. Au cours du conflit, l'adolescent de 15 ans aurait étranglé la femme.

La publication « Baza » note que l'adolescent se disputait déjà fréquemment avec sa mère. Selon REN TV, leurs désaccords portaient sur le tabagisme. La dernière dispute, qui a conduit à la tragédie, portait sur ce même sujet.

En particulier, la femme avait une fois de plus exhorté son fils à abandonner cette habitude nocive et lui avait interdit de vapoter. Cela a provoqué le mécontentement de l'adolescent, qui a attaqué sa mère.

Selon le journal « Life », lors de la dispute, l'adolescent a étranglé la femme à l'aide de lacets de chaussures. Il a ensuite placé le corps dans une valise et l'a caché dans une zone boisée.

« Baza » ajoute que pendant que les forces de l'ordre recherchaient la femme disparue, son fils a tenté de faire croire qu'il ignorait où elle se trouvait.

Une enquête est actuellement menée par les autorités compétentes concernant cet incident.