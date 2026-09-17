À quelques secondes près, un panneau publicitaire s'effondre sur un homme endormi sur un banc

·14·Monde
À quelques secondes près, un panneau publicitaire s'effondre sur un homme endormi sur un banc

À Guangzhou, en Chine, un homme qui dormait sur un banc au bord de la route a été exposé à un grave danger suite à un incident inattendu.

Il a été rapporté qu'un camion a heurté un panneau publicitaire en bord de route. Par la suite, la lourde structure s'est effondrée juste à côté de l'homme qui dormait sur le banc.

La vidéo montrant l'incident révèle que le panneau publicitaire est tombé très près de l'homme, sans toutefois le toucher. Ainsi, l'homme s'en est sorti indemne.

Si la lourde structure était tombée sur lui, elle aurait pu causer de graves blessures. La vidéo de l'incident a été diffusée sur les réseaux sociaux le 11 septembre.

GuangzhouChinePanneau publicitaireAccidentInsolite
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