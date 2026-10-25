Une femme a gagné plus d'un million de dollars grâce à des livres écrits avec l'intelligence artificielle

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Une femme a gagné plus d'un million de dollars grâce à des livres écrits avec l'intelligence artificielle

L'écrivaine sud-africaine Coral Hart a créé plus de 370 livres en 20 mois en utilisant des outils d'intelligence artificielle. Elle affirme que ses revenus issus de la vente de livres ont dépassé le million de dollars depuis début 2026. C'est ce qu'a rapporté l'AFP.

L'auteure utilise des outils d'IA tels que ChatGPT, Claude et Grok. Cependant, elle ne se contente pas de faire écrire les livres par des chatbots : elle élabore d'abord elle-même l'idée de l'intrigue, les personnages, le style et le plan des chapitres. Ensuite, l'IA aide à rédiger et à éditer le texte.

Le texte initial est retravaillé en plusieurs étapes. Finalement, un éditeur ou un correcteur humain vérifie le texte et apporte les corrections nécessaires.

Le véritable nom de Coral Hart n'a pas été révélé. Elle a travaillé 14 ans dans le secteur de l'édition et avait déjà écrit plusieurs dizaines d'œuvres avant de commencer à utiliser l'intelligence artificielle.

Selon les propres estimations de l'auteure, ses livres, disponibles en formats électronique, imprimé et audio, se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires au total. La plupart des œuvres appartiennent au genre romantique et sont destinées à un public spécifique.

Son activité alimente également les débats sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la littérature. Alors que certains critiquent la qualité et la question du droit d'auteur pour les œuvres créées de cette manière, Hart considère le succès des ventes de ses livres comme le critère principal.

Coral HartIntelligence ArtificielleChatGPTLittératureÉdition
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