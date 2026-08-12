Le nombre d’utilisateurs du service d’IA Gemini de Google dépasse 1 milliard

La concurrence sur le marché des technologies d’intelligence artificielle franchit chaque jour un nouveau cap. Selon ixbt.com, l’application Gemini de Google, basée sur l’IA, est devenue une plateforme mondiale comptant plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois. Ce chiffre important a été atteint grâce à la version web, aux applications dédiées pour Android et iOS, ainsi qu’aux fonctionnalités intégrées au navigateur Chrome. Voici ce que rapporte Ixbt.com annonce que.

Selon les représentants de l’entreprise, Gemini reste le produit à la croissance la plus rapide de l’histoire de Google. Rappelons que cette version grand public a été lancée pour la première fois en février 2024. Depuis, son audience n’a cessé de progresser rapidement : 400 millions d’utilisateurs mensuels avaient été recensés en mai 2025, puis 750 millions, 900 millions en mai 2026 et 950 millions à la fin du mois de juillet. La plateforme a ainsi franchi un cap historique au cours des dernières semaines.

Le rôle de l’écosystème et des appareils mobiles

Il est intéressant de noter que les statistiques citées n’incluent pas les utilisateurs des modèles Gemini via le moteur de recherche Google et Gmail. L’intégration poussée à l’écosystème de l’entreprise, notamment Android et Chrome, a été l’un des principaux facteurs de cette forte croissance. Sur iOS uniquement, plus de 100 millions de personnes utilisent activement le service chaque mois.

Google a également révélé des caractéristiques intéressantes de l’utilisation de son système d’intelligence artificielle. Il s’avère que près de 63 % des utilisateurs préfèrent les fonctionnalités vocales pour dialoguer avec le bot. Par ailleurs, une caméra ou un partage d’écran est utilisé dans environ une session Gemini Live sur cinq. Chaque jour, les utilisateurs créent plus de 150 millions d’images différentes à l’aide de l’intelligence artificielle.

La concurrence sur le marché