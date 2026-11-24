En Russie, une image d'ours créée par intelligence artificielle a semé la panique parmi la population. Même la police et des experts en faune sauvage ont été contraints de rechercher un ours qui n'existait pas. En conséquence, la femme ayant diffusé cette fausse image a été condamnée à une amende.

L'incident s'est produit dans le village de Magdagachi, dans la région de l'Amour en Russie. Il a été rapporté qu'une habitante de 21 ans a utilisé ChatGPT pour générer l'image d'un grand ours brun marchant dans les rues du village. Elle a d'abord envoyé cette image à une connaissance pour plaisanter.

Cependant, la blague a pris une tournure inattendue. L'image s'est rapidement propagée via les messageries, suscitant l'inquiétude des habitants. Les gens ont commencé à appeler la police pour signaler la présence d'un ours dans une zone résidentielle.

Face à la gravité de la situation, le chef du district a mobilisé des spécialistes chargés de surveiller et de rechercher les animaux sauvages. Ils se sont lancés à la recherche d'un ours inexistant.

Plus tard, la femme a admis avoir créé l'image elle-même à l'aide de l'intelligence artificielle et s'est présentée à la police. Le tribunal l'a reconnue coupable de diffusion de fausses informations et lui a infligé une amende de 15 000 roubles.

Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé en Russie. En septembre, dans le kraï de Transbaïkalie, une femme a également diffusé une fausse image générée par IA montrant un ours dans une rue de village. Cette image a aussi provoqué l'inquiétude des habitants, et la femme a été condamnée à une amende de 30 000 roubles.

Ces incidents surviennent à un moment où le risque lié aux ours réels s'est accru en Russie. Selon Reuters, depuis le printemps 2026, au moins 26 personnes sont mortes à la suite d'attaques d'ours dans le pays.

Ainsi, une image générée par IA, commencée comme une simple blague, a mobilisé inutilement la police et les services spéciaux, entraînant des amendes administratives pour leurs auteurs.