L'architecte des Apple Stores doute des achats via l'IA

Alors que les entreprises de la Silicon Valley investissent des milliards de dollars dans des agents d'IA automatisant les achats, le créateur des réseaux de vente au détail d'Apple remet en question les perspectives de cette approche. Selon TechCrunch, Ron Jonson, 66 ans, ne croit pas que l'IA puisse radicalement transformer le processus d'achat ou que les gens s'en remettront totalement aux machines. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Actuellement, les géants mondiaux de la technologie tentent d'intégrer plus profondément l'IA dans le commerce. Par exemple, Google développe le standard Universal Commerce Protocol pour aider les agents d'IA à gérer des processus allant de la recherche de produits au paiement. OpenAI, via ChatGPT, permet aux utilisateurs de comparer et d'acheter des produits sans quitter le chat.

IA et expérience réelle

Cependant, selon Ron Jonson, personne ne confiera un achat coûteux, comme un ordinateur portable à mille ou deux mille dollars, à un agent d'IA sans visiter un site web ou un magasin. De tels achats nécessitent une approche personnelle, et les clients veulent sentir le poids du produit, voir son écran et choisir la taille qui leur convient avant de dépenser leur argent.

Jonson souligne que l'IA ne pourra jamais permettre de ressentir physiquement un produit. Par conséquent, il est prévu que les agents d'IA ne réaliseront pas les achats eux-mêmes à l'avenir, mais fourniront aux clients les informations nécessaires avant leur visite en magasin. En conséquence, les clients arriveront en magasin beaucoup mieux préparés.

L'expérience Apple et le facteur humain

Ron Jonson a acquis cette conviction il y a vingt ans en créant le réseau de vente au détail chez Apple avec Steve Jobs. Comme l'explique son nouveau livre « Shop Different: How Retail Revealed Apple’s Genius », les Apple Stores n'étaient pas seulement destinés à vendre des produits, mais à apprendre aux gens à les utiliser et à trouver des solutions à leurs problèmes.

Bien que de nombreux concurrents aient copié le design en verre et le plan ouvert des Apple Stores, ils ont souvent négligé l'aspect le plus important : le facteur humain. Selon Jonson, la formule secrète du succès d'Apple a toujours résidé dans ses employés et dans la manière dont ils interagissent avec les clients.