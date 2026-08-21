Le plugin Apple Messages pour ChatGPT est lancé
OpenAI, l’une des entreprises leaders de l’intelligence artificielle, a présenté un nouveau plugin Apple Messages permettant aux utilisateurs de gérer leurs messages directement avec l’aide de l’IA. Cet outil simplifie considérablement le tri, la modification et l’analyse des conversations privées, ouvrant de nouvelles possibilités pour les échanges quotidiens et le travail. Techcrunch.com en informe .
Selon ixbt.com et TechCrunch, ce plugin fonctionne également pleinement avec les systèmes ChatGPT Work et Codex. Les utilisateurs peuvent ainsi gérer leurs messages plus facilement, aussi bien dans leur vie privée que dans leur activité professionnelle. Une courte vidéo promotionnelle montre un utilisateur demandant à l’IA de lui suggérer des réponses à envoyer à ses contacts à partir des messages de la veille.
Quelles fonctionnalités le nouveau plugin propose-t-il ?L’éventail des fonctions proposées est très large et vise à faire gagner du temps à l’utilisateur. Avec ChatGPT, il est notamment possible de :
- Trier, analyser et modifier les messages
- Préparer des réponses à partir des messages reçus
- Supprimer les messages indésirables
- Rédiger et envoyer des messages au nom de l’utilisateur
- Rechercher rapidement les informations nécessaires dans l’historique des messages
Malgré cela, certains aspects du fonctionnement du système nécessitent encore des éclaircissements. C’est pourquoi TechCrunch a adressé une demande officielle à l’entreprise afin d’obtenir des informations supplémentaires.
Concernant l’envoi automatique des messages, OpenAI recommande vivement aux utilisateurs de surveiller en permanence les actions de ChatGPT. L’entreprise déconseille d’activer le mode de confirmation permanente, car cette fonction prive l’utilisateur de la possibilité d’effectuer une dernière vérification avant l’envoi du message.
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