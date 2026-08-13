Elon Musk présente le modèle d’intelligence artificielle Grok 4.6

SpaceX a officiellement présenté sa dernière version de modèle d’intelligence artificielle, Grok 4.6. Son fondateur Elon Musk a souligné que le nouveau système était devenu le leader incontesté du marché en matière d’intelligence, de vitesse d’exécution et de prix, le qualifiant de « numéro un, objectivement ». Cette sortie devrait encore intensifier la concurrence sur le marché de l’intelligence artificielle. Selon Ixbt.com, la source en informe.

Selon les informations d’ixbt.com, l’investisseur réputé Gavin Baker a écrit sur sa page du réseau social X que le modèle Grok 4.6 affichait des performances presque identiques à celles de Fable 5 Max, tout en étant nettement moins cher, d’environ 85 %. Plus précisément, le prix des tokens d’entrée a baissé de 80 %, tandis que celui des tokens de sortie a diminué de 88 %.

Politique tarifaire et analyse indépendante

La société d’analyse indépendante Artificial Analysis a également confirmé la forte progression du nouveau modèle. Selon les experts, Grok 4.6, développé par SpaceXAI, a obtenu 61 points dans l’indice d’intelligence artificielle, se rapprochant du niveau de GPT-5.6 Sol et affichant une grande efficacité à un prix inférieur.

Le nouveau réseau neuronal coûte respectivement 2 et 6 dollars pour 1 million de tokens d’entrée et de sortie. À titre de comparaison, ces montants sont de 5 et 25 dollars pour Claude Opus 5, et de 5 et 30 dollars pour GPT-5.6 Sol. Le coût d’exécution d’une seule tâche ne s’élève ainsi qu’à 0,84 dollar.

Évolution et projets futurs

L’histoire du premier chatbot de xAI a commencé en novembre 2023. Il avait été créé comme un concurrent direct de ChatGPT . À l’époque, le modèle se distinguait par son accès aux données en temps réel de la plateforme X et par ses réponses plus ouvertes. Depuis, le système a franchi une importante étape de développement.

Rappelons qu’en juillet 2025, le modèle Grok 4 avait pour la première fois placé xAI au sommet du classement d’Artificial Analysis, devançant des géants tels qu’OpenAI, Google et Anthropic. En juillet 2026, la version Grok 4.5, fondée sur l’architecture Mixture of Experts, a été présentée. Elle avait été entraînée pour un large éventail de tâches, de la programmation aux publications scientifiques.

Évoquant les projets futurs, l’investisseur Gavin Baker a indiqué que le modèle Grok 4.7 serait encore plus grand et que les données de Cursor et de SpaceX seraient intégrées à son processus de préentraînement. Cette évolution devrait porter les capacités de l’intelligence artificielle à un niveau encore supérieur.