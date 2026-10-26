Une montre Rolex de valeur trouvée près d'une poubelle en France (vidéo)

Une vidéo montrant la découverte d'une montre Rolex près d'une poubelle en France est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les images ont attiré l'attention de beaucoup. C'est ce qu'a rapporté The Tribune.

La vidéo montre un homme ouvrant une boîte trouvée près d'une poubelle, à l'intérieur de laquelle il découvre une montre Rolex et ses documents officiels. La montre de luxe était accompagnée de son écrin et d'un sac spécial. L'homme a mis la montre dans le sac et est parti.

Cette vidéo a circulé dans le contexte des manifestations publiques et des pillages survenus en France le 17 octobre 2026. Ce jour-là, des rapports ont indiqué que des magasins de marques de luxe, dont Rolex, avaient été pillés dans plusieurs villes.

Cependant, il n'a pas encore été confirmé si la montre trouvée est une authentique Rolex ou si elle provient de l'un des magasins pillés. Des doutes ont également été exprimés sur les réseaux sociaux quant à la possibilité que la vidéo soit mise en scène.