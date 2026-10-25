Une erreur à 133 000 dollars : en Turquie, une femme jette 1 kg d'or à la poubelle (vidéo)

·7·Monde
Une erreur à 133 000 dollars : en Turquie, une femme jette 1 kg d'or à la poubelle (vidéo)

À Bursa, en Turquie, un incident surprenant a mis en péril les économies de toute une vie d'une famille. Une femme au foyer, ayant confondu un sac contenant environ 1 kilogramme d'or avec un sac poubelle, l'a jeté dans une benne à ordures dans la rue.

Il s'avère que la valeur totale de ces métaux précieux dépasse 6,13 millions de livres turques, soit plus de 133 000 dollars américains. Cette somme avait été économisée sou par sou par la famille pendant de nombreuses années dans le but d'acheter une nouvelle maison.

Recherches à « Akçalar » : La police et les services municipaux mobilisés

L'incident s'est produit dans le quartier symboliquement nommé « Akçalar » :

  • Une erreur réalisée trop tard : Dès que les membres de la famille ont remarqué la disparition du sac, ils ont immédiatement contacté le poste de police local ainsi que les services de nettoyage et municipaux ;

  • Recherches à grande échelle : Dès réception du signalement, des mesures de recherche urgentes ont été lancées dans la zone et les mouvements des camions poubelles ont été contrôlés ;

  • Vérification des caméras : Les experts examinent attentivement tous les enregistrements des caméras de surveillance environnantes pour déterminer si les déchets ont été transportés vers la décharge et dans quelle direction le sac a disparu.

Les économies d'une vie dans un sac

Cet incident a suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux et dans la presse turque :

  • Le rêve d'une maison en péril : Le fait que des années de travail et de richesses accumulées soient devenues la victime d'un moment d'inattention a choqué beaucoup de monde ;

  • Résultat en attente : Actuellement, grâce aux efforts des services municipaux et des forces de l'ordre, les travaux de recherche du sac dans les centres de collecte des déchets se poursuivent activement.

TurquieBursaAkçalarOrFaits Divers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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