Un immense dépotoir brûle depuis huit jours en Indonésie

Situé à la périphérie de Jakarta, la capitale indonésienne, un immense « Jatiwaringin » dépotoir est en proie à un incendie majeur depuis huit jours, forçant des centaines d'habitants à quitter leurs foyers. À ce jour, le feu a ravagé plus de 15 hectares, recouvrant les environs d'une fumée épaisse et toxique. C'est ce qu'a rapporté la BBC .

Les autorités sanitaires ont signalé une augmentation drastique des maladies respiratoires due à la pollution de l'air. Pour éteindre l'incendie, les pompiers ont mobilisé des hélicoptères, des camions-citernes, des bulldozers et des drones. Les experts espèrent maîtriser totalement le feu d'ici la fin de la semaine. Les écologistes considèrent cet événement comme une nouvelle conséquence grave du problème des déchets dans le pays et un exemple frappant de crise écologique.

Il a été rapporté que l'incendie a débuté le 30 juin à cause d'une petite étincelle. Par la suite, sous l'effet de vents violents, le feu s'est propagé rapidement, atteignant des zones où les déchets étaient entassés en hauteur et difficiles d'accès pour les pompiers.

Pendant une semaine, la fumée noire émanant du site a enveloppé les zones résidentielles voisines. Selon le ministère de l'Environnement, la qualité de l'air a atteint des niveaux dangereux, bien que la situation se soit légèrement améliorée ces derniers jours.

Sarmanah, une habitante locale de 45 ans, a déclaré qu'elle avait dû évacuer avec son enfant car la fumée toxique avait envahi sa maison.

« La fumée était si épaisse qu'il était impossible de voir qui que ce soit. Elle irrite le nez, fait tousser et rend la respiration difficile. C'est pourquoi nous avons dû quitter notre maison », a-t-elle confié.

Des centaines d'autres résidents ont été placés dans des refuges temporaires organisés par le gouvernement local. Une femme de 37 ans nommée Tosiyani a souligné qu'en raison des gaz toxiques présents dans la fumée, ils n'étaient pas encore autorisés à rentrer chez eux.

Les médecins ont examiné au moins 234 citoyens dont la santé s'est dégradée à cause de l'incendie. Parmi eux, 72 cas d'infections respiratoires aiguës ont été diagnostiqués.

Actuellement, des foyers d'incendie subsistent encore à l'intérieur des amas de déchets dans les parties ouest et sud du site. Johan Darmawan, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, a expliqué que l'extinction est particulièrement complexe car le feu couve dans les couches profondes des déchets.

Les autorités n'ont pas encore annoncé la cause exacte de l'incendie. Cependant, l'organisation non gouvernementale indonésienne spécialisée dans l'environnement WALHI suppose que le gaz méthane généré par la décomposition des déchets organiques pourrait avoir provoqué une explosion. Les experts soulignent que cette situation est la conséquence du problème des décharges à ciel ouvert non réglementées dans le pays.

Avant même l'incendie, les habitants se plaignaient des odeurs nauséabondes, de la prolifération des mouches et du risque d'effondrement des déchets. Selon les écologistes, la chaleur et le changement climatique transforment ces décharges en « barils de poudre » susceptibles de s'enflammer à tout moment.