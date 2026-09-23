Trésor dans les murs : la police italienne découvre une cachette mafieuse de 3,2 millions d'euros

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Trésor dans les murs : la police italienne découvre une cachette mafieuse de 3,2 millions d'euros

À Caivano, près de Naples en Italie, une opération policière d'envergure contre le crime organisé a surpassé les scènes les plus spectaculaires des films. Lors d'une perquisition dans un appartement d'apparence banale, les carabiniers italiens ont découvert des niches électroniques dissimulées dans les murs et les meubles, contenant des sommes en liquide 3,2 millions d'euros ainsi que des objets de grande valeur. Selon les médias italiens, le réseau criminel avait installé des mécanismes électroniques et des compartiments coulissants pour protéger l'argent ; l'un des coffres-forts était même habilement dissimulé sous le receveur de douche.

Pour extraire les millions emballés dans du cellophane, les forces spéciales ont dû briser les murs à coups de masse. Les billets, principalement des coupures de 50 euros, étaient si nombreux que les policiers ont dû les transporter dans des seaux en plastique. Outre l'argent, 11 montres Rolex d'une valeur totale de 127 000 euros ont été saisies. Selon l'enquête, cet appartement servait de trésorerie centrale protégée pour la narcomafia. À l'issue de l'opération, 34 membres du réseau ont été arrêtés : 23 ont été incarcérés et 11 placés en résidence surveillée.

Qui a conçu ce bunker secret, à quels cartels internationaux appartiennent ces 3,2 millions d'euros, et l'opération de Caivano marque-t-elle le début de la fin pour la mafia italienne ?

« Murs brisés à la masse, seaux en plastique et 11 Rolex » : 5 points clés de l'opération

Les faits les plus surprenants du raid à Caivano :

  • 3,2 millions d'euros dans les murs : Les carabiniers ont découvert des millions en liquide emballés dans du cellophane derrière des murs en béton et des cloisons spéciales ;

  • Système électronique et coffre sous la douche : Les compartiments secrets étaient équipés de mécanismes coulissants électroniques, et une partie du trésor était cachée sous le receveur de douche ;

  • Transport des fonds par seaux : En raison de la quantité massive de liasses de 50 euros, les policiers ont dû utiliser des seaux de chantier en plastique pour évacuer l'argent ;

  • 11 montres Rolex d'une valeur de 127 000 euros : En plus des espèces, 11 montres de luxe ont été saisies ;

  • 34 mafieux arrêtés : 23 membres du gang lié au trafic de drogue ont été incarcérés et 11 assignés à résidence.

Perquisition à Caivano : Analyse des richesses saisies et de l'infrastructure criminelle

Classification des preuves saisies par la police italienne :

Indicateurs et aspects

Preuves identifiées par les carabiniers

Argent liquide saisi

3,2 millions d'euros (principalement des billets de 50€, sous cellophane)

Objets de valeur

11 montres Rolex de luxe d'une valeur totale de 127 000 €

Emplacement des caches

Cavités murales, meubles et sous le receveur de douche

Sécurité et camouflage

Mécanismes coulissants électroniques et surveillance armée 24h/24

Méthode d'extraction

Briser les murs à la masse et remplir des seaux

Source principale de revenus

Trafic de drogue à grande échelle

Personnes arrêtées

34 au total (23 en prison, 11 en résidence surveillée)

Expertise criminelle et sécurité internationale : Pourquoi ce raid est-il un coup fatal pour la mafia ?

Conclusions des autorités italiennes et des criminologues :

  • Coup porté au cœur de la Camorra : Caivano est historiquement le plus grand marché de la drogue du clan Camorra ; la saisie de cette « caisse noire » de 3,2 millions d'euros paralyse la logistique du clan ;

  • Dissimulation de niveau ingénierie : L'utilisation de télécommandes électroniques et de moteurs coulissants prouve que la mafia emploie des ingénieurs et des constructeurs hautement qualifiés ;

  • L'étape des « seaux » : Transporter l'argent dans des seaux en plastique est une pratique observée uniquement dans les bases des cartels les plus puissants (Colombie, Mexique) ; cela indique un chiffre d'affaires quotidien de plusieurs centaines de milliers d'euros ;

  • Démantèlement d'un réseau de 34 personnes : L'arrestation simultanée de toute la hiérarchie — des gardiens aux vendeurs — a permis de stopper net le réseau de trafic de drogue local.

Ce raid des carabiniers a prouvé qu'aucun mur électronique ne peut protéger les revenus criminels de la justice.

Selon vous, qui a informé la police : dénonciation interne ou surveillance de longue date ? Ces opérations dignes d'un film peuvent-elles mettre fin au crime organisé ? Partagez votre avis en commentaire et diffusez cet article !

CaivanoCarabiniersTrafic de drogueMontres RolexItalie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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