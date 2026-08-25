Effondrement d'une décharge en Guinée

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Effondrement d'une décharge en Guinée

À Conakry, la capitale de la Guinée, un glissement de terrain s'est produit dans une décharge à la suite de fortes pluies. La tragédie a fait au moins 30 morts et 22 blessés. Parmi eux, six personnes sont grièvement blessées et 16 ont subi des blessures légères.

L'incident a eu lieu le 23 août vers 02h00 du matin à la décharge de Dar-es-Salam, dans la commune de Gbessia à Conakry. Les fortes pluies nocturnes ont provoqué l'effondrement d'un énorme tas de déchets, ensevelissant des tentes, des habitations temporaires et d'autres logements à proximité.

Les secouristes sont arrivés sur les lieux avec des équipements spéciaux et des excavatrices pour rechercher les personnes coincées sous les décombres. Certains des blessés ont été transportés au centre hospitalier universitaire Donka de Conakry.

Selon les témoins, la masse de déchets effondrée était si importante qu'elle a enseveli les maisons environnantes et même l'un des immeubles à plusieurs étages. Une habitante locale, Sire Diallo, a déclaré avoir perdu ses cinq enfants dans la tragédie.

La tragédie est survenue quelques jours après que le gouvernement a averti que la décharge était dangereuse. Le 20 août, la ministre de l'Administration du territoire, Jenabu Ture, avait annoncé la fermeture de la décharge et le transfert des déchets en dehors de Conakry.

Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, s'est rendu sur les lieux pour inspecter la situation et superviser les opérations de secours. Le gouvernement a appelé la population à rester calme, à faire preuve de solidarité et à suivre strictement les instructions des services de secours.

Effondrement d'une décharge en Guinée
GuinéeConakryDar es SalamAmadou Oury Bah
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