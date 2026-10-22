Lillestrøm — Real Sociedad : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre Lillestrøm et Real Sociedad débutera le 23 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Lillestrøm : 12. Dalberg P., 3. Ottesen S., 5. Foss S., 28. Gabrielsen R. (capitaine), 26. Paintsil I., 29. Ibrahimaj I., 21. Ottosson F., 14. Nyheim G., 22. Bassi D., 10. Olsen T., 20. Felix Va.

Remplaçants de Lillestrøm : 25. Akanji S., 7. Alperud L., 11. Elker F., 8. Gulbrandsen F., 1. Haug S., 17. Kitolano E., 47. Christiansen S., 18. Krygard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 2. Ranger L.

Entraîneur de Lillestrøm : Odegaard H.

Composition de départ de Real Sociedad : 13. Marrero U., 5. Zubeldia I., 19. Sarr M., 6. Martin J., 17. Gomez S., 14. Kubo T., 4. Gorrotxategi J., 18. Soler C., 11. Guedes G., 24. Sucic L., 10. Oyarzabal M. (capitaine).

Remplaçants de Real Sociedad : 7. Barrenetxea A., 22. Fort H., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 15. Marin P., 3. Munoz A., 12. Ochieng J., 9. Oskarsson O., 16. Pacheco J., 1. Remiro A., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A.

Entraîneur de Real Sociedad : Matarazzo P.