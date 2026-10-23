Soirée spectaculaire en Ligue Europa : larges victoires pour Bournemouth et la Real Sociedad

La 3e journée de la phase de ligue de l'Europa League s'est poursuivie avec des affrontements intenses et des résultats inattendus. L'activité des clubs anglais, la chute d'un géant italien et les larges victoires à l'extérieur ont marqué cette journée.

En Angleterre, Bournemouth a écrasé le célèbre club italien Milan sur le score de 3-0, tandis qu'en Norvège, Real Sociedad a inscrit 6 buts sans réponse. À Istanbul, Beşiktaş etCrystal Palaceont fait match nul dans un duel riche en buts.

La défaite humiliante de Milan en Angleterre et le carton rouge

L'événement le plus marquant de la journée a eu lieu sur les terrains anglais. Les « Rossoneri », en déplacement à Bournemouth, se sont retrouvés dans une situation complexe :

Deux penaltys et une expulsion : Dès la 7e minute, Justin Kluivert a transformé un penalty pour donner l'avantage aux locaux. À la 28e minute, le gardien de Milan, Mike Maignan, a reçu un carton rouge et a quitté le terrain. Quatre minutes plus tard, à la 32e, Marcus Tavernier a converti un autre penalty ;

Score large : À la 84e minute, Yasin Adli, entré en jeu, a marqué le 3e but contre son ancien club, fixant le score final à 3-0.

Classement : Avec 9 points après 3 matchs, Bournemouth grimpe à la 3e place du classement, tandis que Milan chute inopinément à la 24e place avec 3 points.

Drame à 4 buts à Istanbul : Beşiktaş — Crystal Palace 2-2

Lors de la rencontre en Turquie, les Londoniens ont fait preuve d'une grande force de caractère :

But en fin de première mi-temps : À la 45+2e minute, Wilfred Ndidi a donné l'avantage à Beşiktaş ;

La réponse des Anglais : En début de seconde période, Crystal Palace a renversé la situation — Yeremi Pino à la 51e et Jean-Philippe Mateta à la 55e ont marqué pour les Londoniens ;

L'égalisation salvatrice : À la 73e minute, Oiittan a sauvé les locaux de la défaite, fixant le score final à 2-2.

La correction en Norvège : 6-0 pour laReal Sociedad

Le club espagnol de la Real Sociedad, en déplacement chez Lillestrøm, a donné une véritable leçon de football à ses adversaires :

Sergio Gómez (25e, 27e) et Luka Sučić (33e, 72e) ont signé un doublé, tandis qu'Orri Óskarsson (64e) et Arsen Zakharyan (80e) ont chacun marqué un but — 0-6.

Les autres matchs de la journée :