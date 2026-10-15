Sparta Prague — Lillestrøm : compositions et direct commenté

50
Matěj Jurásek (Sparta Prague) a tenté de faire une passe, mais elle a été bloquée.
46🔁
Brian Priske a effectué un changement à la mi-temps. Josimar Alcocer a remplacé Ebrima Singhateh (Sparta Prague).
46⏱
Les joueurs sont de retour sur le terrain après la pause et la seconde période est sur le point de commencer.
45
Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm) décoche un tir ras de terre au milieu du but, mais le gardien repousse le ballon.
45+1⏱
Martin Matos siffle la fin de la première mi-temps.
44
Ebrima Singhateh (Sparta Prague) envoie le ballon dans la surface, mais Pontus Dahlberg s'en empare plus rapidement.
42
Andrew Irving (Sparta Prague) a tenté de trouver un coéquipier sur corner, mais le gardien s'est emparé du ballon.
37
Le corner a été tiré, mais le Sparta Prague n'en a pas Profité, le défenseur a dégagé le ballon.
35
Tobias Guddal (Sparta Prague) s'élève bien et place une tête piquée au centre. Malheureusement, sa frappe à bout portant manque de puissance et Pontus Dahlberg s'empare facilement du ballon.
34
Andrew Irving (Sparta Prague) tire le coup franc, mais les défenseurs dégagent le ballon.
34
Philip Ottosson (Lillestrøm) s'engage très rudement dans la lutte pour le ballon et Martin Matosa siffle une faute. Le Sparta Prague va jouer le coup franc.
30🟨
Ebrima Singhateh (Sparta Prague) a contesté auprès de l'arbitre et a écopé d'un carton jaune.
28
Andrew Irving (Sparta Prague) décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais son tir est bloqué par un défenseur.
28🟨
L'arbitre du jour, Martin Matosa, a décidé à juste titre d'avertir Gustav Nyheim (Lilleström) pour un tacle dur.
26
Daniel Bassi (Lilleström) s'est retrouvé dans le dos du dernier défenseur, mais l'arbitre a arrêté le jeu après le signalement de hors-jeu de l'assistant.
24
C'était inattendu ! Ebrima Singateh (Sparta Prague) a tenté sa chance de loin, mais sa frappe au centre était trop molle pour surprendre Pontus Dahlberg, qui s'est facilement interposé.
20
Ebrima Singhateh (Sparta Prague) frappe de loin, mais son tir complètement dévissé passe à côté du poteau droit.
18🟨
Martin Suchomel (Sparta Prague) écope d'un carton jaune pour un tacle dur. L'arbitre Martin Matosa n'a pas hésité à prendre cette décision.
17
L'arbitre de touche Ebrima Snghateh (Sparta Prague) a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu juste avant la tête.
13
Adam Sevinský (Sparta Prague) n'a pas su profiter du corner. Il a placé une tête depuis une position dangereuse dans la surface, mais le ballon est passé largement au-dessus de la barre transversale.
13
Le Sparta Prague obtient un corner.
13
Ebrima Singhateh (Sparta Prague) a tenté de transmettre à un coéquipier, mais le défenseur a bien intercepté la passe.
12
Grâce à une intervention solide de la défense, le Sparta Prague n'a rien pu tirer du corner.
10
Pontus Dahlberg capte le corner tiré par Andrew Irving (Sparta Prague).
10
Ebrima Singhateh (Sparta Prague) délivre un superbe centre dans la surface, mais la défense adverse intercepte et dégage le ballon. Le ballon sort des limites du terrain. Le Sparta Prague obtient un corner.
8
Andrew Irving (Sparta Prague) a centré sur coup franc dans la surface de réparation, mais les défenseurs ont écarté le danger.
7
Martin Matosa a une vue claire et signale la faute commise par Lars Ranger (Lillestrom). Coup franc. Le Sparta Prague va très probablement essayer de balancer ce ballon dans la surface.
6
Adam Sevinsky (Sparta Prague) décoche une frappe puissante de loin, mais son tir est bloqué par un adversaire.
4
Andrew Irving (Sparta Prague) envoie le coup franc dans la surface, mais le premier défenseur dégage facilement.
3
Yaw Paintsel (Lilleström) commet une faute sur son adversaire et Martin Matosa arrête le jeu. Coup franc pour le Sparta Prague.
2
Matej Jurasek (Sparta Prague) s'écondre dans la surface après un duel avec un défenseur. L'arbitre a sans doute raté l'action, il laisse jouer.
1⏱
Le match a commencé. La première mi-temps est lancée.
21:45
Les joueurs font enfin leur entrée sur la pelouse ! Lillestrøm donne le coup d'envoi.
21:45
Martin Matosa a été désigné arbitre principal du match d'aujourd'hui et s'efforcera d'arbitrer équitablement et sans commettre d'erreurs.
21:45
Avant le début du match, vous pouvez consulter les compositions de départ pour le choc d'aujourd'hui.
21:45
Bonjour à tous les fans de football, nous sommes là pour assurer le commentaire en direct de ce match et couvrir tous les moments les plus intéressants et importants. Nous vous garantissons de ne rien rater, installez-vous confortablement et profitez.
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