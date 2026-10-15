Sparta Prague — Lillestrøm : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre le Sparta Prague et Lillestrøm débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Sparta Prague : 44. Surovčík J., 14. Brunes J., 6. Guddal T., 18. Irving A., 31. Jurásek M., 20. Mannsverk S., 19. Sevcinský A. (capitaine), 27. Singateh E., 38. Sochůrek J., 2. Suchomel M., 15. Vítalós V.

Remplaçants du Sparta Prague : 7. Alcocer J., 5. Eneme S., 21. Grimaldo J., 47. Hedi K., 25. Hoever K., 3. Kadeřábek P., 28. Macek R., 4. Martínez J., 17. Mercado J., 29. Vojta M., 26. Vydra P., 30. Zelený J.

Entraîneur du Sparta Prague : Priske B.

Composition de départ de Lillestrøm : 12. Dahlberg P., 22. Bassi D., 20. Felix W., 28. Gabrielsen R. (capitaine), 8. Gulbrandsen F., 29. Ibrahimaj I., 47. Christiansen S., 14. Nyheim G., 21. Ottosson F., 26. Paintsil I., 2. Ranger L.

Remplaçants de Lillestrøm : 7. Alperud L., 11. Elker F., 5. Foss S., 1. Haugrup S., 17. Kitolano E., 18. Krigard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 10. Olsen T., 3. Ottesen S.

Entraîneur de Lillestrøm : Odegaard H.