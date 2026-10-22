Olympiacos Le Pirée — Sparta Prague : compositions et direct commenté

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Olympiacos Le Pirée — Sparta Prague : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre l'Olympiacos Le Pirée et le Sparta Prague débutera le 23 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de l'Olympiacos Le Pirée : 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (capitaine), 5. Pirola L., 70. Onemaechi B., 19. Freuler R., 32. Hezze S., 10. Martins G., 22. Chiquinho, 20. Jota Silva, 11. Yaremchuk R.

Remplaçants de l'Olympiacos Le Pirée : 6. Carmo D., 77. Fillis K., 92. Georgakopoulos I., 34. Gonzalez A., 27. Pedersen M., 15. Puerta G., 8. Sá G., 4. Smailovic Z., 91. Stournaras D., 71. Tiknizyan N., 89. Toufakis P.

Entraîneur de l'Olympiacos Le Pirée : Alguacil I.

Composition de départ du Sparta Prague : 44. Surovčík J., 25. Hoever K., 6. Guddal T., 30. Zelený J. (capitaine), 2. Suchomel M., 38. Sochurek H., 28. Matsek R., 5. Eneme S., 31. Jurásek M., 29. Vojta M., 7. Alcocer J.

Remplaçants du Sparta Prague : 14. Brunes J., 54. Frank L., 47. Hedi K., 18. Irving A., 3. Kadeřábek P., 20. Mannsverk S., 4. Martínez J., 22. Mbe Soh L., 27. Singateh E., 15. Vitalos V., 26. Vydra P.

Entraîneur du Sparta Prague : Priske B.

Olympiacos Le PiréeSparta PragueLigue EuropaFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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