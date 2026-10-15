Marseille - Olympiacos Le Pirée : compositions et direct commenté

66
Timothy Weah (Marseille) décoche une frappe puissante vers la lucarne gauche. Mais le gardien repousse son tir. Quel arrêt !
64
Santiago Hezze (Olympiacos Pirée) se met en position de tir. Il se crée de l'espace et tente sa chance de loin. Sa frappe dangereuse dans le petit filet gauche est superbement arrêtée par Jeffrey de Lange !
62🔁
L'arbitre signale un changement : Emerson ne peut pas continuer en raison d'une blessure, c'est Ulisses Garcia (Marseille) qui le remplace sur la pelouse.
62🔁
Changement. Neal Maupay a tout donné, remplacé par Amine Gouiri (Marseille).
62🔁
Un changement s'opère. Tochukwu Nnadi quitte le terrain et Bruno Genesio donne les dernières consignes tactiques à Amine Harit (Marseille).
60🟨
À quoi pensait Bruno Onyemaechi (Olympiakos Le Pirée) ? Il ne restera pas impuni pour ce geste. L'arbitre lui brandit un carton jaune.
60
Marseille n'a pas su profiter du corner, Stefan Ortega (Olympiacos Le Pirée) s'est emparé du ballon dans les airs.
58
Marseille a tiré un corner, mais une défense solide a anéanti l'occasion.
58
Marseille n'a pas su profiter du corner, les défenseurs ont dégagé le ballon au milieu de terrain. Marseille aura une nouvelle chance de marquer sur corner.
55
Les joueurs de l'Olympiacos Le Pirée multiplient les passes courtes pour percer la défense adverse et placer un contre rapide.
52
Le corner a été tiré, mais le défenseur de Marseille a dégagé le ballon et les hôtes n'ont pas pu en profiter.
49
Marseille contrôle le ballon avec des passes courtes, mais un joueur adverse intervient et récupère le cuir.
48
Marseille maîtrise le jeu au milieu de terrain avec un superbe contrôle et des passes précises.
46⏱
L'arbitre siffle et Michael Oliver donne le coup d'envoi de la seconde période.
45+3⏱
Fin de la première mi-temps.
45+2
L'assistant a levé son drapeau et l'arbitre a sifflé. Roman Yaremchuk (Olympiacos) a mis le ballon au fond, mais le but a été refusé pour hors-jeu.
45
Il reste 2 minutes de temps additionnel.
44🟨
Panagiotis Retsos (Olympiacos Le Pirée) ne doit pas s'étonner du carton jaune reçu, l'arbitre a bien calmé la situation.
42⚽0-1
Santiago Hezze (Olympiacos Piraeus) s'élève plus haut que tout le monde dans une position difficile et place sa tête dans la lucarne. Magnifique but.
41
L'Olympiakos Le Pirée a rapidement joué le corner par une passe courte.
41
Les joueurs de l'OM enchaînent les passes courtes.
38
Un bon dégagement du défenseur signifie aucun danger pour Marseille sur ce corner.
37
Кейлиан Абдалла (Марсель) жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди. Тўп дарвозанинг юқори ўнг бурчаги томон йўналди, аммо Стефан Ортега хавфни осонлик билан бартараф этди. Бош ҳакам ва унинг ёрдамчиси бурчак тўпини кўрсатишди. Марсель рақиб дарвозаси олдида хавфли вазият яратиш имкониятига эга бўлади.
36🟨
Kylian Abdallah (Marseille) écope d'un carton jaune pour une faute grossière sur son adversaire et doit désormais faire très attention pour le reste du match.
35
Marseille domine la possession et multiplie les passes courtes, mais finit par perdre le ballon suite à une erreur.
32
Marseille montre un jeu d'équipe fantastique, contrôlant le ballon avec de nombreuses passes courtes. Ils doivent faire preuve s'ils veulent trouver une faille dans la défense et marquer.
30
Le corner tiré par Marseille a été bien repoussé par Stefan Ortega (Olympiacos Piraeus).
30
Le corner tiré par Igor Paixão (Marseille) ne donne rien. Les défenseurs veillent et parviennent à dégager le ballon. Le ballon sort des limites du terrain et Marseille obtient un nouveau corner.
29
Tochukwu Nnadi (Marseille) tente une frappe de loin, mais un défenseur la repousse. Le ballon sort des limites du terrain. Marseille va corner.
27
Superbe intervention du défenseur, le corner de Marseille ne donne rien.
27
Igor Paixão (Marseille) n'a pas trouvé preneur dans la surface, son centre était trop puissant et le ballon est sorti.
23
Marseille enchaîne une série de belles passes pour se créer de nouvelles occasions offensives.
20
Tochukwu Nnadi (Marseille) commet une faute grossière sur son adversaire, mais l'arbitre ne lui donne pas de carton.
17
Gelson Martins (Olympiacos) se met en position de tir. Il se crée de l'espace et décoche une frappe puissante à ras de terre vers le centre du but. Cependant, Jeffrey de Lange réalise un arrêt magnifique pour repousser ce tir dangereux !
12
Longues passes, passes courtes et combinaisons en une ou deux touches. Marseille déploie un jeu collectif, contrôle le ballon et enchaîne les passes précises de joueur en joueur. Les adversaires ont beaucoup de mal à récupérer le ballon pour l'instant.
8
Les joueurs de l'Olympiakos confisquent le ballon et multiplient les passes courtes. Ils attendent que des brèches s'ouvrent dans la défense.
6
Marseille n'a pas su profiter du corner, les défenseurs adverses ont bien réagi et écarté le danger.
3
Nayef Aguerd (Marseille) récupère le ballon mais l'arbitre siffle une faute. Il n'est pas content de la décision !
2
Marseille contrôle le rythme du match et fait circuler le ballon avec de courtes passes précises.
1⏱
Incroyable, le match d'aujourd'hui commence à l'instant.
00:01
Ўйинни Олимпиакос Пирей жамоаси бошлаб беради.
00:00
Michael Oliver a été désigné comme arbitre de ce match.
00:00
Les compositions de départ ont déjà été annoncées et vous pouvez les consulter dans la section dédiée.
00:00
Bonjour mesdames et messieurs ! Bienvenue dans notre direct commenté, où nous vous ferons vivre en temps réel tous les faits de මෙමක් (du match).
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