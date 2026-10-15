Marseille - Olympiacos Le Pirée : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre Marseille et l'Olympiacos Le Pirée débutera le 16 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Marseille : 12. De Lange J., 22. Vea T. (capitaine), 18. Meyte B., 21. Aguerd N., 33. Emerson, 6. Nnadi T., 7. Gomes A., 8. Abdelli H., 48. Abdalla K., 11. Maupay N., 14. Paixão I.

Remplaçants de Marseille : 74. Bezahaf K., 4. Egan-Riley K., 25. Garcia U., 9. Gouiri A., 77. Harit A., 42. Kamissoko N., 19. Kondogbia G., 46. Kum Mbondo A., 43. Mmadi T., 29. Moumbagna F., 40. Van Neck J., 92. Vermot T.

Entraîneur de Marseille : Génésio B.

Composition de départ de l'Olympiacos Le Pirée : 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (capitaine), 5. Pirola L., 70. Onyemaechi B., 15. Puerta G., 32. Hezze S., 10. Martins G., 22. Chiquinho, 20. Jota Silva, 11. Yaremchuk R.

Remplaçants de l'Olympiacos Le Pirée : 6. Carmo D., 77. Fillis K., 7. Fortounis K., 19. Freuler R., 34. Gonzalez A., 27. Pedersen M., 8. Sá J., 4. Smailagić Z., 91. Stournaras D., 71. Tiknizyan N.

Entraîneur de l'Olympiacos Le Pirée : Alguacil I.