Fenerbahçe — Slavia Prague : compositions et direct commenté
Le match de Ligue des champions entre Fenerbahçe et le Slavia Prague débutera le 20 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.
Composition de départ de Fenerbahçe : 31. Ederson, 15. Ake N., 7. Akturkoglu K., 70. Aydin O., 3. Brown A., 11. Greenwood M., 6. Guendouzi M., 91. Kante N., 19. Muriqi V., 27. Semedo N., 37. Skriniar M.
Entraîneur de Fenerbahçe : Kartal I.
Composition de départ du Slavia Prague : 35. Markovic J., 20. Agbo E., 8. Kubiak O., 16. Moses D., 6. N'Guessan A., 30. Novak V., 17. Provod L. (capitaine), 10. Sturm D., 15. Suleyman M., 27. Vlcek T., 4. Zima D.
Entraîneur du Slavia Prague : Trpisovsky J.
En direct2-1 EN DIRECT
30
Oskar Kubiak (Slavia Prague) et Daniel Sturm ont tenté de combiner avec de courtes passes de deux mètres, mais la défense adverse a récupéré le ballon.
29
Milan Škriniar (Fenerbahçe) élimine ses adversaires dans la surface, mais sa passe pour Vedat Muriqi est trop appuyée.
28
David Moses (Slavia Prague) s'engage dans un duel pour le ballon et Ricardo De Burgos siffle une faute.
27
Mason Greenwood glisse le ballon entre les jambes de Matteo Guendouzi (Fenerbahçe), qui frappe depuis l'extérieur de la surface. Le gardien s'agite sur sa ligne, mais le tir passe juste au-dessus de la barre.
25
Mubarak Suleiman (Slavia Prague) a pris de vitesse la défense, mais le jeu a été arrêté pour hors-jeu.
23
Archie Brown (Fenerbahçe) a la capacité de lancer les touches profondément dans la surface de réparation, ce qui peut créer des situations très dangereuses pour son équipe.
22
Oğuz Aydın (Fenerbahçe) tente sa chance depuis l'extérieur de la surface, mais un défenseur bloque le tir.
21
Nathan Ake quitte le terrain sur blessure. Ismail Kartal fait entrer Kojo Peprah (Fenerbahçe).
20
Ça sent mauvais pour Nathan Aké (Fenerbahçe) ; on dirait qu'il va devoir quitter la pelouse !
19
Le match est temporairement arrêté, Nathan Ake (Fenerbahçe) est blessé et les médecins doivent entrer sur le terrain.
19
À la suite d'un corner tiré par Mason Greenwood (Fenerbahçe), l'un des défenseurs a dégagé le ballon hors de la surface de réparation.
18
Oğuz Aydın (Fenerbahçe) a tenté de centrer dans la surface, mais c'est contré. Le ballon sort et l'arbitre de touche désigne le poteau de corner. Corner pour Fenerbahçe.
17
Possession de balle – 68:32.
17
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) a tenté d'enrouler le ballon dans le but depuis l'angle de la surface, mais le mur a facilement repoussé.
16
Il semble qu'Ange N'Guessan (Slavia Prague) ait reçu un carton rouge pour un geste brusque. Ricardo De Burgos ne tolère pas ce genre de comportement sur le terrain et a sifflé une faute. Fenerbahçe va tirer un coup franc depuis une distance idéale.
15
But ! Une terrible erreur de l'adversaire a offert une chance à Lukáš Provod (Slavia Prague), qui a poussé le ballon au fond des filets de près. 2:1.
14
Daniel Šturm (Slavia Prague) a repéré un coéquipier démarqué et a tenté de le servir à ras de terre. Mais un défenseur a parfaitement lu le jeu et a écarté le danger.
13
Mason Greenwood (Fenerbahçe) commet une faute sur son adversaire. Du moins, c'est ce que signale l'arbitre Ricardo De Burgos. Le Slavia Prague obtient un coup franc.
11
But ! Superbe action de Nelson Semedo, qui a joué un rôle clé dans la construction de l'attaque. Il a servi Mason Greenwood (Fenerbahçe), qui a décoché une frappe lumineuse dans la lucarne droite, ne laissant aucune chance à Jakup Mirkovic. 2:0.
10
Vedat Muriqi (Fenerbahçe) récupère le ballon et élimine son adversaire, mais son raid est stoppé par l'arbitre Ricardo De Burgos, qui siffle une faute offensive.
7
Daniel Sturm (Slavia Prague) reçoit une superbe passe dans la surface, mais sa frappe est contrée par un défenseur.
7
Vedat Muriqi (Fenerbahçe) a servi N'Golo Kanté, mais ce dernier n'a pas pu éliminer son adversaire dans la surface.
7
Fenerbahçe produit un superbe contrôle et des passes précises au milieu de terrain.
4
Oğuz Aydın (Fenerbahçe) a créé une véritable merveille, plaçant le ballon avec précision dans la lucarne gauche pour marquer un but magnifique !
3
Oğuz Aydın (Fenerbahçe) a centré dans la surface de réparation, mais les défenseurs adverses ont réussi à dégager.
2
Nathan Aké (Fenerbahçe) trouve Mason Greenwood d'une superbe passe, mais ce dernier ne parvient pas à se créer assez d'espace pour frapper.
2
Fenerbahçe combine avec des passes précises pour se créer de nouvelles opportunités offensives.
1
Daniel Sturm (Slavia Prague) est signalé hors-jeu, l'assistant lève son drapeau.
1
Incroyable, le match d'aujourd'hui commence à l'instant.
21:46
Le match commence avec Fenerbahçe.
21:45
Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Ricardo De Burgos.
21:45
Les compositions de départ des deux équipes ont déjà été annoncées et vous pouvez les retrouver dans les détails du match.
21:45
Bonjour et bienvenue dans notre commentaire textuel en direct. Vous pouvez suivre tous les moments forts du match par écrit pour ne rien rater. Installez-vous confortablement et profitez-en.
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