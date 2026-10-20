Fenerbahçe — Slavia Prague : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre Fenerbahçe et le Slavia Prague débutera le 20 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Fenerbahçe : 31. Ederson, 15. Ake N., 7. Akturkoglu K., 70. Aydin O., 3. Brown A., 11. Greenwood M., 6. Guendouzi M., 91. Kante N., 19. Muriqi V., 27. Semedo N., 37. Skriniar M.

Entraîneur de Fenerbahçe : Kartal I.

Composition de départ du Slavia Prague : 35. Markovic J., 20. Agbo E., 8. Kubiak O., 16. Moses D., 6. N'Guessan A., 30. Novak V., 17. Provod L. (capitaine), 10. Sturm D., 15. Suleyman M., 27. Vlcek T., 4. Zima D.

Entraîneur du Slavia Prague : Trpisovsky J.