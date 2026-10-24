Après avoir concédé sa première défaite de la saison sur le score de 1-2 face à Aston Villa au Villa Park lors de la 8e journée de Premier League, Manchester City voit la performance de ses joueurs faire l'objet de vives discussions.

Si le doublé de Nicolas Jackson a offert une victoire sensationnelle aux Villans, le but d'Erling Haaland n'a pas suffi à sauver les « Cityzens ». Manchester Cityest suivi de près par le portail influent cityxtra.co.uk , dont les analystes ont évalué individuellement les prestations des membres de l'équipe sur une échelle de 10.

Défense et gardien : Effondrement total et polyvalence d'Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov

La ligne défensive et le gardien de City ont été les plus critiqués par les experts, mais le défenseur ouzbek a semblé solide dans ce contexte :

Abdukodir Khusanov — 6/10 : Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a été plus audacieux que d'habitude en première mi-temps, participant activement aux attaques. Après la pause, suite à des changements tactiques, il a été déplacé au milieu de terrain et n'a commis quasiment aucune erreur de positionnement ;

Gianluigi Donnarumma — 3/10 (Antihéros) : Il a perdu trop de temps lors des relances, provoquant un corner, et a été passif sur le premier but. Son erreur sur le second but est jugée catastrophique — le gardien doit impérativement améliorer son jeu ;

Marc Guéhi — 3/10 : Principal coupable sur le premier but de Nicolas Jackson. Il a eu du mal à contenir l'attaquant de Villa tout au long de la mi-temps, a reçu un carton jaune et a été remplacé à la pause ;

Ruben Dias — 6/10 : Au moment où l'équipe était désorientée après l'ouverture du score rapide, il a réalisé un superbe arrêt sur une frappe adverse ;

Josko Gvardiol — 6/10 : Alors que le score était de 1-1, il a touché la barre transversale. Sa tête après un coup de pied arrêté n'était pas cadrée — il a manqué de sang-froid.

Milieu de terrain et ailes : Missions spéciales et actions malheureuses

Le milieu de terrain et les ailiers se sont distingués par leur fébrilité :

Iliman Ndiaye — 7/10 (Homme du match) : En première mi-temps, il a été proche de marquer à deux reprises, touchant le poteau, avant de délivrer la passe décisive pour l'égalisation. Ce furent ses 60 minutes les plus abouties sous le maillot de City ;

Elliot Anderson — 6/10 : Actif dans un match disputé, mais il a commis plus d'erreurs que d'habitude ;

Enzo Fernández — 5/10 : Il a livré l'un de ses matchs les plus décevants, incapable de renforcer l'attaque ou d'aider efficacement la défense ;

Rayan Cherki — 5/10 : N'a pas su profiter d'une bonne occasion, a été averti pour une faute tactique et a été remplacé à la pause ;

Jérémy Doku — 5/10 : A distillé de bons ballons pour Cherki et Gvardiol sur l'aile, mais le défenseur Matty Cash l'a pratiquement « éteint », et Doku a manqué de lucidité dans les moments cruciaux.

Attaque et remplaçants

La situation en attaque et les notes des remplaçants sont les suivantes :