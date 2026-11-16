Abduqodir Husanovet son rêve de remporter la Ligue des champions avec « Manchester City» ont attiré l'attention des supporters du monde entier. Le dévouement du défenseur ouzbek envers le club et ses propos sincères de gratitude envers les fans ont été très appréciés. Cependant, le gardien Gianluigi Donnarumma a également été mentionné dans la discussion sur ses objectifs. Certains supporters n'ont pas caché leur mécontentement vis-à-vis des performances du portier italien.

Évoluant sous les couleurs de « Manchester City », Abduqodir Husanov attire l'attention des fans non seulement par ses actions sur le terrain, mais aussi par son attitude envers l'équipe.

Comme on le sait, le défenseur ouzbek de 22 ans a été libéré du camp d'entraînement de novembre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan en raison d'une légère blessure. Il est actuellement au club pour travailler sur sa remise en forme.

Entre-temps, les réflexions de Husanov sur sa carrière à « Manchester City » sa relation avec les fans et son plus grand rêve ont été publiées sur les réseaux sociaux. Ses mots ont suscité une réaction chaleureuse de la part de nombreux passionnés de football.

« Porter ce maillot est une grande responsabilité »

Husanov a souligné qu'il est fier de défendre les couleurs d'un grand club comme « Manchester City ». Selon lui, le soutien des supporters, tant lors des matchs à l'extérieur qu'à domicile, donne une grande force aux joueurs.

« Je suis fier de jouer pour ce club. « Manchester City » a des fans incroyables. Ils soutiennent l'équipe en nombre, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Porter ce maillot est une grande responsabilité.

Le soutien des fans compte énormément pour moi. Je tiens à les remercier personnellement. Même dans les moments difficiles, ils sont avec nous.

Nous voulons gagner encore plus de trophées pour eux. Bien sûr, mon rêve est de remporter la Ligue des champions de l'UEFA », a déclaré Abduqodir Husanov.

C'est précisément cette dernière phrase qui a suscité un vif débat parmi les fans. Si beaucoup ont soutenu le rêve du joueur ouzbek, d'autres ont évoqué la situation actuelle de l'équipe et la question des gardiens.

La question sur Donnarumma a enflammé le débat

Parmi les fans, le commentaire d'une utilisatrice nommée Adoma Belinda a particulièrement attiré l'attention.

« Husanov, veux-tu gagner la Ligue des champions avec Donnarumma dans les buts ? » a-t-elle écrit.

D'autres fans ont réagi à cette idée. Piscer Lager a suggéré que Rulli serait une meilleure option que Gianluigi Donnarumma.

Gladys Kinya a exprimé une opinion contraire, rappelant que le PSG a remporté la Ligue des champions avec Donnarumma. Alabama Adakole et Mafeng Pam ont soutenu la critique initiale.

Un autre fan, Musawenkosi Gatsheni, s'est adressé à Husanov en soulignant que son ami gardien, Donnarumma, enchaînait les erreurs.

Mx Max a écrit sur un ton humoristique que l'équipe devait atteindre la finale et que le gardien ne devait pas commettre d'erreurs dans les moments décisifs du match.

Ainsi, la discussion sur le rêve de Husanov s'est rapidement déplacée vers la ligne de gardiens de « Manchester City » et les chances de l'équipe en Ligue des champions.

« Husanov est notre meilleur défenseur »

Cependant, la majorité des commentaires visaient à soutenir le joueur ouzbek. Les fans ont loué sa vitesse, sa condition physique, son jeu fiable et son attitude envers l'équipe.

Samson Zimba a qualifié Husanov de défenseur loyal, fort et rapide.

Mpho L. Kgaladi, en tant que fan des « Citizens », a exprimé son souhait de voir les rêves du joueur ouzbek se réaliser.

Victor Jangaya a souligné qu'il est naturel de faire des erreurs dans le football, notant qu'un véritable inspirateur doit apprendre de ses erreurs et travailler dessus.

Certains fans ont insisté sur le fait que Husanov devrait être titulaire chaque semaine.

Raymond Ramshead a écrit qu'il devrait jouer régulièrement en défense centrale, tandis que Wanyama Wanyama a affirmé qu'il considérait le joueur ouzbek comme le meilleur défenseur central actuel de « Manchester City ».

Kony Madson a également reconnu Husanov comme le meilleur défenseur central de l'équipe.

« Nous croyons en toi, Husanov ! »

D'autres commentaires des fans ont également montré un grand respect et une grande confiance envers le joueur ouzbek.

Yaya Ketelle a écrit : « Husanov, nous gagnerons la Ligue des champions, insha'Allah ».

Saman Hamad Kumia Saied a souhaité au joueur que ses rêves se réalisent.

Paytone Musambila Hammooya a particulièrement salué sa rapidité et sa puissance physique.

Joseph Mcdecel a qualifié les propos de Husanov de « dignes d'un gentleman ». LK Akha l'a appelé « le guerrier » et a exprimé son appréciation pour ses paroles.

Elizabeth Burdaky a souligné qu'un vrai fan doit soutenir son équipe en toutes circonstances.

Jacobo Eteru s'est adressé au joueur ouzbek en écrivant : « Quoi qu'il arrive, tu as une place éternelle dans nos cœurs, Husanov ! »

D'autres fans l'ont soutenu avec des commentaires comme « Allez, Husanov ! », « Nous croyons en toi ! », « Ton rêve se réalisera, mon ami ! ».

Le rêve de Husanov a uni les fans de « City »

En examinant les commentaires, on constate des opinions divergentes sur les performances de Donnarumma. Cependant, la majorité n'a pas caché son affection pour Abduqodir Husanov.

La vitesse, la combativité et la loyauté du défenseur ouzbek envers l'équipe sont particulièrement saluées par les fans. Son rêve de remporter la Ligue des champions a été particulièrement apprécié.

Husanov est encore un jeune joueur. Il a devant lui de grands objectifs et de nombreuses opportunités pour se montrer à un niveau encore plus élevé.

Le plus important est que le joueur ouzbek se forge une réputation et un respect non seulement dans notre pays, mais aussi parmi les fans internationaux de « Manchester City ». Une question taraude désormais les supporters : quand le rêve d'Abduqodir Husanov de soulever la coupe de la Ligue des champions se réalisera-t-il ?