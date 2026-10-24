Dans le cadre de la 8e journée de Premier League, l'un des chocs les plus intenses et sensationnels de la semaine a eu lieu. Le club de Birmingham, Aston Villa a accueilli l'un des géants actuels, Manchester Cityet a remporté une victoire surprise sur le score de 2:1.

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov a débuté dans le onze de départ des Mancuniens et a été très actif en charnière centrale pendant les 90 minutes.

Doublé de Jackson et réponse rapide de Haaland

Le match au stade de Villa Park a démarré sur un rythme effréné avec des attaques incessantes dès les premières minutes :

But rapide : Les hôtes ont réussi à ouvrir le score dès la 6e minute — Nicolas Jackson a profité d'une faille dans la défense adverse pour marquer (1:0) ;

Haaland égalise : En début de seconde période, les visiteurs ont intensifié leur pression et à la 52e minute, le buteur norvégien Erling Haaland a rétabli l'équilibre, portant le score à 1:1 ;

Le but de la victoire : Cependant, seulement huit minutes plus tard, à la 60e minute, Nicolas Jackson a inscrit son deuxième but, offrant ainsi les 3 points précieux aux joueurs de Birmingham.

Abdukodir Khusanov en défense centrale

Le jeune talent ouzbek Abdukodir Khusanov a une fois de plus tenté de justifier la confiance placée en lui en tant que pilier de la défense deManchester City. Bien qu'il ait repoussé plusieurs attaques dangereuses, les « Citizens » sont repartis sans aucun point.

Feuille de match :

Premier League. 8e journée

Aston Villa— Manchester City2:1