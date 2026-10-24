Comment Aston Villa a battu Manchester City à Birmingham (vidéo)
Dans le cadre de la 8e journée de Premier League, l'un des chocs les plus intenses et sensationnels de la semaine a eu lieu. Le club de Birmingham, Aston Villa a accueilli l'un des géants actuels, Manchester Cityet a remporté une victoire surprise sur le score de 2:1.
Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov a débuté dans le onze de départ des Mancuniens et a été très actif en charnière centrale pendant les 90 minutes.
Doublé de Jackson et réponse rapide de Haaland
Le match au stade de Villa Park a démarré sur un rythme effréné avec des attaques incessantes dès les premières minutes :
But rapide : Les hôtes ont réussi à ouvrir le score dès la 6e minute — Nicolas Jackson a profité d'une faille dans la défense adverse pour marquer (1:0) ;
Haaland égalise : En début de seconde période, les visiteurs ont intensifié leur pression et à la 52e minute, le buteur norvégien Erling Haaland a rétabli l'équilibre, portant le score à 1:1 ;
Le but de la victoire : Cependant, seulement huit minutes plus tard, à la 60e minute, Nicolas Jackson a inscrit son deuxième but, offrant ainsi les 3 points précieux aux joueurs de Birmingham.
Abdukodir Khusanov en défense centrale
Le jeune talent ouzbek Abdukodir Khusanov a une fois de plus tenté de justifier la confiance placée en lui en tant que pilier de la défense deManchester City. Bien qu'il ait repoussé plusieurs attaques dangereuses, les « Citizens » sont repartis sans aucun point.
Feuille de match :
Premier League. 8e journée
Aston Villa— Manchester City2:1
Buts : Jackson 6, 60 — Haaland 52.
Aston Villa : Suzuki, Maatsen, Torres, Cash (55), Lindelöf, McGinn (Buendía, 66), Manzambi (Barkley, 66), Edward (Mbae, 59), Kamara, Gomes (Goretzka, 82), Jackson (Maio, 82).
Manchester City : Donnarumma, Guéhi (Lewis, 46), Dias, Khusanov, Gvardiol, Cherki (Foden, 46), Ndiaye (McAtee, 69), Fernandes, Doku, Anderson (74), Haaland.
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