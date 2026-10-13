Le champion d'Angleterre en titre et géant européen « Manchester City» le défenseur central leader Rúben Dias a fait l'éloge du potentiel et du talent de son coéquipier, le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanovavant un match crucial de l'UEFA Champions League.

Lors de la conférence de presse officielle précédant le choc intense contre le club français du PSG, la star portugaise a souligné le rôle et les capacités physiques de Khusanov au sein de l'équipe.

« Très talentueux et physiquement fort » : les éloges sincères de Dias

Rúben Dias a décrit l'intégration et les points forts du jeune défenseur ouzbek comme suit :

Un membre à part entière de l'équipe : « Khusanov fait partie de l'équipe. Il s'est parfaitement intégré à notre famille » ;

Puissance physique et potentiel : « C'est un joueur très talentueux, physiquement très fort. Abdukodir « Manchester City »est un joueur qui peut apporter une grande aide et contribuer au succès de l'équipe », a souligné Dias.

Les statistiques d'Abdukodir Khusanov cette saison

Le défenseur central ouzbek continue de consolider sa place au sein des « Citizens » :

Temps de jeu : Khusanov a disputé un total de 6 matchs officiels toutes compétitions confondues cette saison ;

Actions : Bien qu'il n'ait pas encore enregistré d'actions décisives (but ou passe décisive), il gagne la confiance du staff technique et de ses coéquipiers vedettes grâce à ses performances solides en défense.

Détails du choc

Compétition : UEFA Champions League, phase de ligue, 2e journée ;

Équipes : « Manchester City» — « PSG » ;

Date et heure : Mercredi 14 octobre ;

Stade : Manchester, Etihad Stadium.

La participation potentielle de Khusanov à ce super match entre deux géants européens est attendue comme un événement majeur pour les fans de football ouzbeks.