Javohir Sindarov participe à un tournoi à 425 000 $ aux États-Unis

Le grand maître ouzbek Javohir Sindarov participera au tournoi Clutch Chess: Champions Showdown à Saint-Louis, aux États-Unis, avant son match pour le championnat du monde. C'est ce qu'ont rapporté les publications internationales d'échecs.

La compétition aura lieu du 27 au 29 octobre. Les adversaires de Sindarov seront les grands maîtres américains Hikaru Nakamura et Fabiano Caruana, ainsi que l'Indien Rameshbabu Praggnanandhaa.

Quatre joueurs participent au tournoi. Chaque participant affrontera les trois autres à deux reprises, avec les pièces blanches et noires. Ainsi, chaque joueur disputera six parties par jour, pour un total de 18 parties durant la compétition. Tous les matchs se joueront en format rapide avec une cadence de 10 minutes et un incrément de 5 secondes par coup.

La dotation totale du tournoi s'élève à 425 000 $. Le vainqueur recevra 125 000 $, le deuxième 94 000 $, le troisième 72 000 $ et le quatrième 62 000 $. De plus, des prix en argent supplémentaires seront attribués pour les victoires lors de chaque journée de jeu.

La particularité du tournoi est que le nombre de points attribués pour une victoire augmente au fil des jours. Une victoire rapporte un point le premier jour, deux points le deuxième jour et trois points le troisième jour. Ce système permet aux joueurs en retard de renverser la situation jusqu'au dernier jour.

Ce tournoi constitue une étape de préparation importante pour Javohir Sindarov avant son match pour le titre mondial. Le grand maître ouzbek disputera le match pour la couronne mondiale en novembre contre le champion du monde en titre, l'Indien Dommaraju Gukesh.