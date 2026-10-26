Javohir Sindarov participe à un tournoi à 425 000 $ aux États-Unis

·5·Sport
Javohir Sindarov participe à un tournoi à 425 000 $ aux États-Unis

Le grand maître ouzbek Javohir Sindarov participera au tournoi Clutch Chess: Champions Showdown à Saint-Louis, aux États-Unis, avant son match pour le championnat du monde. C'est ce qu'ont rapporté les publications internationales d'échecs.

La compétition aura lieu du 27 au 29 octobre. Les adversaires de Sindarov seront les grands maîtres américains Hikaru Nakamura et Fabiano Caruana, ainsi que l'Indien Rameshbabu Praggnanandhaa.

Quatre joueurs participent au tournoi. Chaque participant affrontera les trois autres à deux reprises, avec les pièces blanches et noires. Ainsi, chaque joueur disputera six parties par jour, pour un total de 18 parties durant la compétition. Tous les matchs se joueront en format rapide avec une cadence de 10 minutes et un incrément de 5 secondes par coup.

La dotation totale du tournoi s'élève à 425 000 $. Le vainqueur recevra 125 000 $, le deuxième 94 000 $, le troisième 72 000 $ et le quatrième 62 000 $. De plus, des prix en argent supplémentaires seront attribués pour les victoires lors de chaque journée de jeu.

La particularité du tournoi est que le nombre de points attribués pour une victoire augmente au fil des jours. Une victoire rapporte un point le premier jour, deux points le deuxième jour et trois points le troisième jour. Ce système permet aux joueurs en retard de renverser la situation jusqu'au dernier jour.

Ce tournoi constitue une étape de préparation importante pour Javohir Sindarov avant son match pour le titre mondial. Le grand maître ouzbek disputera le match pour la couronne mondiale en novembre contre le champion du monde en titre, l'Indien Dommaraju Gukesh.

Javohir SindarovClutch Chess: Champions ShowdownÉchecsSaint-LouisGrand Maître
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Bodhana Sivanandan bat le record vieux de 38 ans dans l'histoire des échecsBodhana Sivanandan bat le record vieux de 38 ans dans l'histoire des échecsHier 14:19Miracle aux échecs mondiaux : Javohir Sindarov et Nodirbek Abdusattorov dans le classement historiqueMiracle aux échecs mondiaux : Javohir Sindarov et Nodirbek Abdusattorov dans le classement historique23 octobre 09:25L'ascension fulgurante de Sindarov : le grand maître ouzbek sur le podium mondial des échecsL'ascension fulgurante de Sindarov : le grand maître ouzbek sur le podium mondial des échecs11 septembre 07:54Sindarov met Anand à genoux à nouveau : place au duel décisif...Sindarov met Anand à genoux à nouveau : place au duel décisif...9 septembre 08:56«Course au million de dollars !» : Javokhir Sindarov affronte Magnus Carlsen«Course au million de dollars !» : Javokhir Sindarov affronte Magnus Carlsen12 septembre 19:30«Ils ont conquis l'Asie !» : Doublé historique de Sindarov et Abdusattorov au classement continental«Ils ont conquis l'Asie !» : Doublé historique de Sindarov et Abdusattorov au classement continental12 septembre 06:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester