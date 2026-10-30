Javohir Sindarov prend sa revanche sur Praggnanandhaa et reste dans la course au titre

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Javohir Sindarov prend sa revanche sur Praggnanandhaa et reste dans la course au titre

Dans la ville de Saint-Louis, aux États-Unis, le prestigieux tournoi d'échecs réunissant l'élite mondiale, Clutch Chess: Champions Showdown 2026 est entré dans sa phase décisive. Dans ce super-tournoi doté d'une cagnotte totale de 425 000 dollars, quatre des plus grands grands maîtres mondiaux, dont la star ouzbèke des échecs Javohir Sindarov, se disputent le premier prix.

Cette compétition sert de test ultime et crucial pour notre compatriote avant le match historique pour le titre de Champion du monde contre l'actuel détenteur, Gukesh Dommaradju.

Deuxième journée : Revanche intense et lutte acharnée

La deuxième journée du tournoi a été riche en événements complexes et dramatiques pour notre compatriote :

  • Revanche contre Praggnanandhaa : Lors de la première partie de la journée, Sindarov s'est incliné face à l'Indien Rameshbabu Praggnanandhaa, mais a pris une revanche éclatante lors de la deuxième partie en s'imposant avec les pièces noires ;

  • Confrontations avec Caruana et Nakamura : Au deuxième tour, Javohir a enregistré une défaite et un match nul contre le représentant local Fabiano Caruana. Les deux parties du troisième tour contre Hikaru Nakamura se sont soldées par des matchs nuls ;

  • Classement actuel : Après deux jours de compétition, Sindarov totalise 8,5 points et partage la 2e place avec Caruana. L'Indien Praggnanandhaa est en tête avec 11 points, tandis que Nakamura compte 8 points. Javohir a déjà sécurisé une prime individuelle de 3 000 dollars.

Javohir Sindarov prend sa revanche sur Praggnanandhaa et reste dans la course au titre

Règlement et troisième journée décisive : Une victoire vaut 3 points

Le règlement du tournoi maintient le suspense jusqu'aux dernières minutes :

  • Cadence rapide : Chaque participant dispute un total de 18 parties rapides, avec une cadence de 10 minutes plus un incrément de 5 secondes par coup ;

  • Système de points progressif : La particularité du tournoi est que la valeur des points attribués pour une victoire augmente chaque jour : 1er jour — 1 point, 2e jour — 2 points, et 3e jour — 3 points ;

  • Une opportunité qui change tout : Une seule victoire lors de la troisième journée équivaut à trois victoires lors de la première. Cela permet d'effacer instantanément l'écart de points et offre à n'importe quel grand maître la possibilité de monter sur la plus haute marche du podium.

Javohir Sindarov prend sa revanche sur Praggnanandhaa et reste dans la course au titre

Les dernières parties à Saint-Louis constituent pour Javohir Sindarov non seulement une lutte pour la cagnotte de 425 000 dollars, mais aussi un terrain d'essai majeur pour obtenir un avantage psychologique avant le futur duel pour le titre mondial.

Javohir SindarovClutch Chess: Champions ShowdownÉchecsGukesh DommaradjuTournoi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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