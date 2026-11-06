Javohir Sindarov évalue ses chances pour le match historique du Championnat du monde contre Gukesh

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Javohir Sindarov évalue ses chances pour le match historique du Championnat du monde contre Gukesh

Dans la ville américaine de Saint-Louis, lors du prestigieux Clutch Chess: Champions Showdown tournoi, le jeune grand maître ouzbek Javohir Sindarov a donné une réponse inattendue et unique à une question sur le prochain match historique pour le titre mondial. Les journalistes lui ont demandé de répartir en pourcentage ses chances de victoire lors de la future rencontre contre le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju.

La star des échecs ouzbeks a évalué ses chances à seulement 0,2 % de plus que son adversaire, révélant une répartition symbolique basée sur un profond respect :

  • Javohir Sindarov : 50,1 %

  • Gukesh Dommaraju : 49,9 %

Selon les experts, cette différence subtile de Sindarov démontre non seulement un respect infini pour le champion en titre, mais aussi une grande confiance en ses propres forces et sa préparation.

Triomphe à Saint-Louis : Ultime test avant le match pour le titre

Avant de donner cette réponse, Sindarov a prouvé sa forme exceptionnelle lors du tournoi de Saint-Louis :

  • Victoire au tournoi : Lors des matchs disputés du 27 au 29 octobre, Javohir a accumulé un total de 20,5 points devenant le vainqueur incontesté de la compétition ;

  • Répétition avant le match principal : Ce succès a été la dernière compétition officielle du joueur d'échecs ouzbek avant le combat pour la couronne mondiale.

Confrontation historique à Genève : Les finalistes les plus jeunes de l'histoire

Les yeux du monde des échecs sont désormais tournés vers la Suisse :

  • Date et lieu de début : Le 24 novembre 2026, le match pour le Championnat du monde entre Gukesh et Sindarov débutera officiellement à Genève, en Suisse ;

  • Format : Le duel consistera en 14 parties classiques ;

  • Record absolu : Cette rencontre deviendra dans l'histoire mondiale des échecs le duel entre les deux plus jeunes prétendants à se disputer la couronne mondiale — Gukesh et Javohir ont tous deux seulement 20 ans.

Javohir SindarovGukesh DommarajuClutch Chess: Champions ShowdownChampionnat du monde d'échecsÉchecs
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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