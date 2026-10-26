Décision finale sur le but controversé de Ronaldo : Il ajoute un nouveau but à son compteur

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Décision finale sur le but controversé de Ronaldo : Il ajoute un nouveau but à son compteur

Lors de la 11e journée de la Saudi Pro League, Al-Nassr et Al-Faisaly la situation controversée survenue lors du match (3:1) — le but de Cristiano Ronaldo a enfin été résolue. L'ancien membre de l'équipe nationale d'Arabie saoudite, aujourd'hui journaliste sportif renommé, Khalid Al-Shunaif a annoncé que la question était officiellement réglée.

Bien que le but marqué pendant le match ait été initialement enregistré comme un but contre son camp par le défenseur adverse par Opta, le principal centre de statistiques mondial, il a été officiellement attribué à la star portugaise après des vérifications locales et internationales.

La controverse de la 49e minute : Vidéos et interprétation d'Opta

La situation litigieuse est survenue au début de la seconde période et a suscité de nombreux débats :

  • Le centre de João Félix : À la 49e minute, le milieu de terrain d'Al-Nassr, João Félix, a envoyé le ballon dans la surface de réparation sur un coup franc ;

  • L'action de Ronaldo : Cristiano Ronaldo a sauté pour tenter de diriger le ballon vers le but de la tête, et le ballon a fini au fond des filets ;

  • La décision d'Opta pour le but contre son camp : Sur les ralentis, il était difficile de déterminer à 100 % si Ronaldo avait touché le ballon. Par conséquent, les analystes d'Opta ont conclu que le contact du défenseur adverse, Andrei Girotto, était décisif et ont attribué le but contre son camp.

Intervention de la Fédération saoudienne de football : « La question est totalement résolue »

La Fédération saoudienne de football et la direction de la Pro League ont immédiatement clarifié la situation :

  • Rapport spécial de la commission des arbitres : La commission des arbitres de la Fédération saoudienne a préparé un rapport officiel, étudié minutieusement la situation et confirmé que l'auteur du but était bien Cristiano Ronaldo ;

  • Dialogue avec les plateformes internationales : La direction de la Saudi Pro League a mené des négociations avec des agences de statistiques internationales, notamment Opta et des représentants de la FIFA, afin de consolider la décision ;

  • Verdict final : Khalid Al-Shunaif à l'antenne : « La question est totalement résolue. Le but a été officiellement et légalement attribué à Cristiano Ronaldo », a-t-il déclaré.

Détails de la situation controversée

Indicateur

Interprétation initiale

Décision officielle finale

Match et score

Al-Nassr — Al-Faisaly (3:1)

Saudi Pro League, 11e journée

Moment de l'incident

49e minute

Début de la seconde période

Version d'Opta

Andrei Girotto (but contre son camp)

Décision révisée

Conclusion de la Fédération et des arbitres

Cas soumis à vérification

But de Cristiano Ronaldo

Passeur (assist)

João Félix (coup franc)

Validé

Grâce à cette décision officielle, Cristiano Ronaldo ajoute un but important à son compteur dans la course au titre de meilleur buteur du championnat.

Cristiano RonaldoAl-NassrSaudi Pro LeagueOptaFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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